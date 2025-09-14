logo
"Svi su veseli, nasmijani su i pjevaju": "Krajiška Guča" privukla 10 hiljada ljudi (FOTO, VIDEO) 3

"Svi su veseli, nasmijani su i pjevaju": "Krajiška Guča" privukla 10 hiljada ljudi (FOTO, VIDEO)

Autor mondo.ba
3

U banjalučkom naselju Česma, na ušću Vrbanje u Vrbas, danas je održana manifestacija “Krajiška Guča”, koja je već u prvim satima privukla veliki broj posjetilaca.

Kotlićijada u Česmi 2025 Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prema procjenama organizatora bilo više od 10.000 ljudi, među kojima i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Na terenu se takmičilo više od 200 ekipa svih generacija u pripremanju kotlića, a nagradni fond iznosio je 5.000KM, dok je kroz cijeli dan planiran i bogat muzičko-zabavni program.

Okupljene je zabavljala popularna pjevačica Rada Manojlović, a nakon nje i Baja Mali Knindža, što je dodatno pojačalo interesovanje građana iz Banjaluke i okolnih mjesta.

Manifestacija je organizovana pod pokroviteljstvom predsjednika Gradskog odbora SNSD Banjaluka Vlade Đajića, koji je, kako se može vidjeti na snimcima i fotografijama s lica mjesta, prisutan i aktivno zabavlja goste.

Đajić je istakao da je presrećan zbog održavanja ovog skupa koji postaje tradicija u Banjaluci i sve je posjećeniji.

"Svi su veseli, nasmijani su i pjevaju. Zahvaljujemo predsjedniku Dodiku za podršku i svim ostalima jer nam je cilj da pokažemo da su Banjaluka i Srpska mjesto gdje ljudi lijepo žive. Oni ne vjeruju u razne propagande protiv nas", rekao je novinarima Đajić.

Zbog velikog broja posjetilaca, na prilazima Česmi zabilježene su velike gužve i saobraćajni kolaps, a mnogi vozači su zbog zastoja ostavili vozila pored puta ili potpuno napustili automobile.

Organizatori poručuju da će program trajati tokom cijelog dana i večeri, uz dobru muziku, domaću hranu i druženje na otvorenom.

(MONDO)

Tagovi

kotlićijada Česma Vlado Đajić Baja Mali Knindža Rada Manojlović

Komentari 3

Svi komentari

zole

Ovo nikad nije bila praksa u Banjaluci,ako su se ljudi okupljali onda je to bilo u užem krugu prijatelja uz ražanj, roštilj ili kotlić u gitaru a nikad sa političarima a pogotovo cajkama kao atrakciji. Ovo je čisti primitivizam

Miki

Seljakluk ozbiljan. Ali gdje je dr Vlado tu je i krkanluk i primitivizam, tako da ne čudi

Mige

Djeluje ludo i primitivno, ali ustvari ovako se nekad živjelo bezbrizno bez telefona, narodna veselja. To je sad izopšteno. Svako za sebe nešto mulja pa oni koji žele da okupe narod, počaste, provesele se djeluju ko svemirci, a oni namgrđone koji ne ustaju iz fotelje ili kafane i svako im je kriv u životu, oni su urbani tipovi

