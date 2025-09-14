U banjalučkom naselju Česma, na ušću Vrbanje u Vrbas, danas je održana manifestacija “Krajiška Guča”, koja je već u prvim satima privukla veliki broj posjetilaca.
Prema procjenama organizatora bilo više od 10.000 ljudi, među kojima i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
@mondo_bih
opširnije na mondo.ba♬ original sound - mondo.ba
Na terenu se takmičilo više od 200 ekipa svih generacija u pripremanju kotlića, a nagradni fond iznosio je 5.000KM, dok je kroz cijeli dan planiran i bogat muzičko-zabavni program.
Okupljene je zabavljala popularna pjevačica Rada Manojlović, a nakon nje i Baja Mali Knindža, što je dodatno pojačalo interesovanje građana iz Banjaluke i okolnih mjesta.
"Svi su veseli, nasmijani su i pjevaju": "Krajiška Guča" privukla 10 hiljada ljudi (FOTO, VIDEO)
Manifestacija je organizovana pod pokroviteljstvom predsjednika Gradskog odbora SNSD Banjaluka Vlade Đajića, koji je, kako se može vidjeti na snimcima i fotografijama s lica mjesta, prisutan i aktivno zabavlja goste.
Đajić je istakao da je presrećan zbog održavanja ovog skupa koji postaje tradicija u Banjaluci i sve je posjećeniji.
"Svi su veseli, nasmijani su i pjevaju. Zahvaljujemo predsjedniku Dodiku za podršku i svim ostalima jer nam je cilj da pokažemo da su Banjaluka i Srpska mjesto gdje ljudi lijepo žive. Oni ne vjeruju u razne propagande protiv nas", rekao je novinarima Đajić.
Zbog velikog broja posjetilaca, na prilazima Česmi zabilježene su velike gužve i saobraćajni kolaps, a mnogi vozači su zbog zastoja ostavili vozila pored puta ili potpuno napustili automobile.
@mondo_bihOpširnije na mondo.ba#kotlicijada♬ original sound - mondo.ba
Organizatori poručuju da će program trajati tokom cijelog dana i večeri, uz dobru muziku, domaću hranu i druženje na otvorenom.
(MONDO)