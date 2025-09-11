logo
Opasnost od bjekstva: Nikoli Kosu produžen pritvor za još dva mjeseca, osumnjičen za pomaganje u ubistvu Dele

Autor Brankica Spasenić
0

Okružni sud Banjaluka produžio je za još dva mjeseca pritvor Banjalučaninu Nikoli Kosu (35), koji se dovodi u vezu sa ubistvom Dejana Kostića Dele.

Produžen pritvor Nikoli Kosu Izvor: MONDO

Kos je osumnjičen za krivično djelo pomaganje u teškom ubistvu, a pritvor je produžen zbog opasnosti od bjekstva.

Podsjećamo, Kos je, nakon osam mjeseci bjekstva, 13. avgusta u pratnji advokata došao u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, a za njim je u tom trenutku bila raspisana potjernica, te je odmah prevezen u KPZ Tunjice.

Na teret mu se stavlja da je pomagao Nemanji Sjenici osumnjičenom da je direktni izvršilac ubistva Kostića, a prema navodima iz istrage navodno je vozio Sjenicu prije i nakon zločina.

U izjavi pred tužiocem, Kos je negirao umiješanost u ovo krivično djelo i tvrdio da je tokom potrage bio u Belgiji.

Kostić je ubijen 11. januara ove godime oko 18.50 sati na parking prostoru restorana Stara Ada u Banjaluci.

(MONDO)

