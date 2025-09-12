logo
Trotoart obojio Park „Mladen Stojanović“ u nove boje (FOTO)

Trotoart obojio Park „Mladen Stojanović“ u nove boje (FOTO)

Autor Dragana Božić
U okviru manifestacije „Septembar u Parku“, u Parku „Mladen Stojanović“ počeo je „TrotoArt kreativni sajam“.

Počeo trotoart kreativni sajam Izvor: Grad Banjaluka

Kako je poručila projekt menadžer Grada Milada Šukalo „TrotoArt – kreativni sajam“ prilika je da naši umjetnici izlože, predstave i dočaraju svoje stvaralaštvo građanima našeg grada.

"Naši sugrađani mogu da uživaju u lijepoj umjetnosti naših stvaralaca tokom narednih sedam dana. Veliki izbor „street fooda“, koji prati umjetnički performans samo je jedan od zaniljmivih sadržaja koje nudimo", kazala je ona.

Dodala je i to kako je upravo večeras, uz cirkuske akrobate, animatore za djecu, radionicu udaraljki i nastup naše Maje Manojlović i hora „Mama Vox“ otvoren “Trotoart – kreativni sajam”.

"Pratite program i budite dio priče „Septembar u parku“",kazala je Šukalo tom prilikom.

Naime, Banjalučni će tokom sedam dana, od 12. do 18. septembra, imati priliku da uživaju u izložbama radova domaćih kreativaca, kao i u svakodnevnim programima koje će izvoditi ulični zabavljači, performeri i udruženja koja su bila učesnici popularnog „TrotoArt“ festivala.

(Mondo)

