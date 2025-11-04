Ministar saobraćaja RS: Most u Česmi završen, Grad Banjaluka da riješi svoj dio posla i da most predamo Banjalučanima

Ministar saobraćaja i veza RS Zoran Stevanović izjavio je danas da su “Putevi RS” uradili sve što je bilo do njih na izgradnji mosta u naselju Česma u Banjaluci, te se očekuje da Grad Banjaluka riješi imovinsko-pravne odnose.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

On je podsjetio da je sporazum o ovom projektu potpisan 2022. godine i da je javno preduzeće “Putevi Republike Srpske” trebalo da završi potrebnu dokumentaciju, odabere izvođača i finansira izgradnju.

"Sve obaveze “Puteva RS” su završene. Most je napravljen. Čekamo da Grad obezbijedi pristupne saobraćajnice, a koliko imam informacije, oni imaju problema sa rješavanjem imovinskih odnosa. Očekujemo da Grad rješava svoj dio problema i da onda most, sa pristupnim saobraćajnicama, predamo na korištenje građanima Banjaluke", rekao je Stevanović danas na sjednici Narodne skupštine RS.