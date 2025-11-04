logo
Ministar saobraćaja RS: Most u Česmi završen, Grad Banjaluka da riješi svoj dio posla i da most predamo Banjalučanima

Ministar saobraćaja RS: Most u Česmi završen, Grad Banjaluka da riješi svoj dio posla i da most predamo Banjalučanima

Autor Brankica Spasenić
2

Ministar saobraćaja i veza RS Zoran Stevanović izjavio je danas da su “Putevi RS” uradili sve što je bilo do njih na izgradnji mosta u naselju Česma u Banjaluci, te se očekuje da Grad Banjaluka riješi imovinsko-pravne odnose.

Asvaltiranje mosta u Česmi Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

On je podsjetio da je sporazum o ovom projektu potpisan 2022. godine i da je javno preduzeće “Putevi Republike Srpske” trebalo da završi potrebnu dokumentaciju, odabere izvođača i finansira izgradnju.

"Sve obaveze “Puteva RS” su završene. Most je napravljen. Čekamo da Grad obezbijedi pristupne saobraćajnice, a koliko imam informacije, oni imaju problema sa rješavanjem imovinskih odnosa. Očekujemo da Grad rješava svoj dio problema i da onda most, sa pristupnim saobraćajnicama, predamo na korištenje građanima Banjaluke", rekao je Stevanović danas na sjednici Narodne skupštine RS.

zole

Most se smatra završenim kada profunkciniše saobraćaj preko njega

Česma

Ima li ograde na mostu, ima li rasvjete? Kako misli završen?!

