Kuća "Predah" dobila temelj: Gradonačelnik poručio da ovim rješavaju jedno od najznačajnijih pitanja

Kuća za privremeno i dugoročno zbrinjavanje djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Predah" dobila je temelj.

Izvor: Grad Banjaluka

Predsjednica Udruženja za pomoć licima sa autizmom „Djeca svjetlosti“ Mirjana Kojić istakla je kako je ovo Udruženje jedno od pokretača za uvođenje usluge predah.

"Prvo smo se obratili lokalnoj zajednici odnosno Gradu i gradonačelniku. Shvatili su da je ta usluga potrebna. Da krenemo sa ovom pričom ponukala nas je priča jedne majke koja ima djete sa poteškoćama u razvoju, koja je trebala na operaciju i nije imala gdje da ostavi svoje dijete, a u Centru za socijalni rad su joj rekli da usluga predah ne postoji. Iz ove priče vam je jasno šta to znači roditeljima. Kada ova zgrada bude gotova, kada usluga predah zaživi, više se nešto takvo neće dogoditi", kazala je ona.

Poručila je kako je lokalna zajednica pokazala dobru volju, prepoznala značaj i krenula u ovaj projekat, ali je naglasila da je potrebna i podrška republičkih institucija.

"Oni koji nisu upućeni misle da je to samo zidanje jedne zgrade, ali uvođenje ovakve jedne ustanove je veliki korak, koji iziskuje mnogo papirologije", rekla je ona.

Gradonačelnik Draško Stanivuković sa saradnicima obišao je danas radove na izgradnji Kuće Predah – kuće za privremeno i dugoročno zbrinjavanje djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju.

Kako je poručio tom prilikom – riječ je o projektu koji nije bio nimalo jednostavan, ali je gradska administracija bila istrajna.

"Kada sam posjećivao dnevne centre znam da je ovo pitanje bilo jedno od najznačajnijih i želio sam da ostavim jedno ovakvo djelo, koje pokazuje empatiju i dušu grada. Mnogi naši građani ne razumiju šta je Kuća Predah i volio bih da nikada ne razumiju, ali mi moramo. Obišli smo danas radove i želim da kažem da je ovo projekat koji se realizuje u fazama, a sve kako bi trajno zbrinuli našu djecu. Želimo da budemo podrška roditeljima onda kada oni ne mogu – kada se umore, kada treba da odu na operaciju ili kada imaju neke druge potrebe, da skupe snagu i da se vrate svom djetetu", kazao je on.

Dodao je i to da svakom djetetu koje ima poteškoće u razvoju treba jedna ovakva ustanova, koja će o djetetu da brine doživotno onda kada njegovi roditelji to više ne budu mogli.

"Njihovo najčešće pitanje je – šta će poslije mene biti sa mojim djetetom. Upravo zbog toga danas i gradimo Kuću Predah, koja je dobila obrise, imamo temelje, zida se i želim da vam kažem da ćemo Kuću Predah da stavimo pod krov do kraja marta naredne godine. Trebaće nam poslije toga šest mjeseci da uradimo kompletan ovaj projekat, a isto tako želim da kažem da će uz svu struku u tome učestvovati roditelji. Budite sigurni da nijednu fazu nećemo da radimo dok vi istu ne ispratite", istakao je on.

Podsjetio je da riječ o objektu koji se prostire na oko hiljadu metara kvadratnih te da je objekat i te kako potreban Banjaluci.

"Pripremamo se i za stanovanje uz podršku. Ovim rješavamo jedno od najvažnijih pitanja naših roditelja sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju. Grad Banja Luka je porodica i može i mora da bude porodica svih ljudi. Dakle, važan je ovo projekat, puno koraka je bilo dok je došlo do ovog momenta kada je i opipljivo. Dragi roditelji, mi ćemo i dalje da osluškujemo vaše potrebe. Ovo je trebalo ranije da se desi, ali opet kažem bolje sada neko nikada. Naredna, 2026. godina će biti velika za sve nas, godina kada ćemo zvanično dobiti Kuću Predah", istakao je Stanivuković, koji je poručio da je Banja Luka u deceniji uspona, posvećenosti, te je iskoristio priliku da zahvali roditeljima na svemu.

Projekt menadžer Grada Milada Šukalo istakla je kako je gradonačelnik pokretač ove priče koja predstavlja više od jednog građevinskog projekta.

"Očekujemo da ćemo kroz Kuću Predah omogućiti našim sugrađanima, koji imaju u porodici lica sa poteškoćama u razvoju, mjesto gdje mogu da smjeste djecu po potrebi u momentima kada imaju najveće izazove u svojim životima. Ono što je značaj ovog projekta jeste kako je došlo do ideje i njegove izgradnje. Sjećam se kada nas je gradonačelnik pozvao na sastanak i rekao da mnogo roditelja u našem gradu koji se suočavaju sa našim izazovima. Ona rečenica koja je na sve nas ostavila najjači utisak jeste taj jeste strah roditelja -šta će biti sa njihovom djecom kada njih više ne bude",rekla je ona.

Dodala je i to kako će biti uvedene tri različite usluge.

"Krenućemo sa uslugom predah, nakon toga i stanovanjem uz podršku, a dugoročno i trajno zbrinjavanje lica sa poteškoćama. Ovo nije bilo jednostavno. Izgradnja samog objekta je zapravo najjednostavnija. Mi u našem društvu imamo veliki izazov za jedan ovakav problem. Prvo će nam ciljna grupa biti ljudi iz Banjaluke, a dugoročno plan nam je da to proširimo", istakla je ona.

(Mondo)