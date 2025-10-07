logo
Sumnja u namještanje tendera za "Kuću Predah" u Banjaluci: TI BiH podnio krivične prijave

Autor Nikolina Damjanić
0

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) podnio je krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba u Gradskoj upravi Banjaluka i firme „Gradip“ iz Prnjavora, zbog sumnje u nezakonitosti u postupku javne nabavke za izgradnju objekta „Kuća Predah“.

TI BiH podnio krivične prijave za namještanje tendera za "Kuću Predah" Izvor: Screenshot/YouTube

Kako navode iz TI BiH, postoji osnovana sumnja da je tender bio „namješten“, odnosno da su pojedinci iz Gradske uprave i izvođača radova unaprijed dogovarali ishod nabavke i davali nezakonite pogodnosti.

Organizacija je reagovala nakon što su u javnosti objavljeni dokazi da je ime kompanije „Gradip“ bilo istaknuto na tabli gradilišta još u oktobru 2024. godine – gotovo godinu dana prije nego što je tender zvanično raspisan i izvođač izabran.

„Ostaje nejasno kako je Gradska uprava unaprijed mogla znati ko će izvoditi radove, što ukazuje na moguće krivično djelo nezakonitog davanja pogodnosti privrednim subjektima i druge nepravilnosti predviđene Zakonom o javnim nabavkama BiH i Krivičnim zakonikom Republike Srpske“, navodi se u prijavi.

Posebno spornim TI BiH smatra činjenicu da je postavljanje kamena temeljca i objava o početku radova na ‘Kući Predah’ održano 3. oktobra 2024. godine, svega tri dana prije lokalnih izbora na kojima je gradonačelnik Draško Stanivuković bio kandidat za novi mandat.

TI BiH je još tokom monitoringa izborne kampanje upozoravao na čestu zloupotrebu javnih radova i infrastrukturnih projekata u predizborne svrhe, uz procijenjenu vrijednost takvih projekata veću od 139 miliona KM.

„Kuća Predah“, predstavljena kao objekat namijenjen djeci sa poteškoćama u razvoju, najavljivana je kao prioritetni socijalni projekat Grada Banjaluke. Gradonačelnik Stanivuković tada je obećavao brzu izgradnju, međutim, gotovo godinu dana nakon postavljanja kamena temeljca tender je tek raspisan, a ugovor s firmom „Gradip“ potpisan u septembru 2025. godine.

TI BiH zahtijeva da nadležno tužilaštvo ispita sve okolnosti slučaja i utvrdi da li je došlo do kršenja zakona, uključujući zloupotrebu službenog položaja, nezakonito davanje pogodnosti i dogovaranje u postupku javne nabavke.

Tagovi

Gradska uprava Banjaluka Transparency International krivična prijava Kuća Predah

