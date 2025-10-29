logo
Stanivuković sazvao sastanak, odbornici većine se nisu pojavili: Skupština blokirana, važne tačke čekaju raspravu

Autor Nikolina Damjanić
0

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković danas je sazvao sastanak sa šefovima odborničkih klubova kako bi razgovarali o nedostatku redovnih sjednica Skupštine i potrebi rasprave o Nacrtu budžeta za 2026. i rebalansu, ali i drugim tačkama.

sastanak, gradska uprava, odbornici Izvor: Grad Banja Luka

Kako su i ranije najavili, astanku nisu odazvali odbornici skupštinske većine.

Stanivuković je istakao da je uvijek bio korektan u konsultacijama, ali da mu nije jasno zašto predsjednik Skupštine, potpredsjednici i predstavnici stranaka okupljenih oko skupštinske većine nisu prisustvovali današnjem sastanku.

Pohvalio je odbornike Narodnog fronta, Liste za pravdu i red i Pokreta Sigurna Srpska, čiji su potpisi dovoljni za zahtjev za zakazivanje redovne sjednice, što će danas biti formalno predato.

"Budžeti su spremni, stotinu tačaka dnevnog reda spremno je za raspravu i nikada nisam zloupotrijebio konsultacije", poručio je gradonačelnik, naglašavajući da su sve lokalne administracije imale znatno više sjednica, dok je u Banjaluci održana praktično samo jedna redovna sjednica sa stvarno važnim temama.

Stanivuković je podsjetio da se rad u gradu ne zaustavlja i da se projekti nastavljaju – modernizuju se ulice, staze na Trešnjiku, radi Kuća Predah i druge aktivnosti, ali da grad trpi zbog blokade Skupštine.

"Milion KM u budžetu ide na rad Skupštine, a imali smo samo jednu redovnu sjednicu. Plan SNSD-a i skupštinske većine je da sjednica ne bude do opštih izbora, osim hitnih budžetskih tema", rekao je gradonačelnik.

Gradonačelnik je pozvao odbornike pojedinačno na novi sastanak u petak, poručujući da će nastaviti profesionalno raditi na realizaciji projekata i inicijativa.

U ime Narodnog fronta, odbornica Dijana Ješić istakla je da se odzvala pozivu gradonačelnika kako bi se razgovaralo o zakazivanju redovnih sjednica, naglašavajući da grad ne smije da trpi zbog njihovog neodržavanja.

"Posebne sjednice imaju svoj karakter hitnosti, ali mnoge važne tačke, poput programa zajedničke komunalne potrošnje, uređenja gradskog zemljišta i programa sufinansiranja kulturno-umjetničkog amaterizma, trpe zbog nerada Skupštine. Pozivamo rukovodstvo da redovne sjednice saziva – ne moramo se slagati, ali o svim tačkama moramo diskutovati", poručila je Ješić.

