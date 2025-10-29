Ninković odbio poziv na sastanak od Stanivukovića: "Nećemo učestvovati u njegovim performansima"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković juče je pozvao rukovodstvo Skupštine grada i šefove odborničkih klubova na današnji sastanak o zakazivanju redovne sjednice, ali je jutros predsjednik Skupštine Ljubo Ninković odbio poziv.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Ninković je u saopštenju naveo da je “sastanak koalicije u Banjaluci, na kome će biti dogovoreni datumi i teme predstojećih sjednica Skupštine grada, već zakazan” i da će javnost o svemu biti obaviještena u ponedjeljak.

"Poziv gradonačelnika na sastanak, koji je upućen juče, ne smatramo ozbiljnim i svrsishodnim. Rukovodstvo i odbornici Skupštine grada neće učestvovati u njegovim performansima, galami i patetici", poručio je Ninković.

On je dodao da će gradonačelnik danas “sasvim slučajno i nakratko boraviti u Banjaluci” i da “očigledno očekuje da mu ispunimo vrijeme i omogućimo još prostora za manipulaciju javnošću”.

U saopštenju se dalje navodi da je Skupština grada u prethodnim zasjedanjima raspravljala o važnim temama poput javne rasvjete, plata zaposlenih u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, cijena vrtića, olimpijskog bazena i odlaganja otpada.

"Sa druge strane, gradonačelnik predlaže povećanje cijena vode, parkinga i grijanja, izmjene regulacionih planova i nova kreditna zaduženja, koja će, sudeći po dosadašnjoj praksi i zvaničnim upozorenjima, biti nenamjenski trošena", naveo je Ninković.

Na kraju je istakao da će se sjednice Skupštine grada i ubuduće redovno održavati, “a na njima će se govoriti o stvarnim problemima i interesima građana Banjaluke, a ne o populističkim pričama koje služe ličnoj promociji gradonačelnika i dodatnom zaduživanju grada i građana”.