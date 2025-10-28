Sada i zvanično: Branko Blanuša zajednički kandidat opozicije za prijevremene izbore u RS

Prof. dr Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) zvanično je potvrđen kao zajednički kandidat opozicije za predstojeće prijevremene izbore u Republici Srpskoj.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Ova odluka donesena je nakon današnjeg sastanka predstavnika Pokreta Sigurna Srpska i Srpske demokratske stranke.

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio je da je sastanak bio "produktivan i afirmativan", te da je postignut dogovor koji je, kako kaže, "bio dugo najavljivan".

"Usaglasili smo sve ono što je prirodno. Naša opozicija je jedinstvena. Kandidat jedinstvene opozicije je Branko Blanuša i dajem mu punu podršku", poručio je Stanivuković.

On je dodao da je Blanuša "obrazovan i stabilan čovjek – sve ono na šta građani nisu navikli u prethodnim godinama".

"Pozivam sve koji nas podržavaju da usmjere svu energiju prema Branku Blanuši", rekao je Stanivuković.

On je odbacio spekulacije da je SDS bio pod pritiskom prilikom donošenja odluke o zajedničkom kandidatu.

"Za sve one koji su htjeli da pričaju da je neki Draško ucijenio SDS da nešto potpišu – to nije tačno. Mi smo ekipa gdje riječ i pogled u oči znače više nego bilo kakav referendum", naglasio je on.

Jovica Radulović, v.d. predsjednika SDS-a zahvalio se na podršci i najavio dalje političko ukrupnjavanje oko njihovog kandidata.

"Zaokružili smo krug ozbiljnih razgovora gdje smo ozvaničili dogovor koji smo obećali građanima Srpske. Kada smo kandidovali gospodina Blanusu obećali smo da ćemo raditi ozbiljno. Naša obaveza je dalje političko ukrupljavanje obrazovanih ljudi. Sve ćemo ih pozvati da se okupe oko gospodina Blanuše", rekao je on.

Dodao je da će nastaviti da rade u interesu Republike Srpske i da je cilj povratak povjerenja u njene institucije.

Kandidat SDS-a, Branko Blanuša zahvalio se na podršci i pohvalio dinamiku razgovora.

"Pokret Sigurna Srpska je dao bezuslovnu podršku za predstojeće izbore. Ovim je potvrđena naša saradnja i ono sto nas očekuje u narednom periodu, kako za predstojeće izbore, tako i za one 2026. godine", poručio je on.

Podsjećamo, podršku Blanuši ranije su najavili i Lista za pravdu i red i Narodni front.