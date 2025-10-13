Blanuša: Neće biti trećeg entiteta, Dodik rizikuje "raspakivanje" Dejtonskog sporazuma

Pričom o formiranju trećeg entiteta Milorad Dodik direktno ugrožava stabilnost i budućnost Republike Srpske, poručio je funkcioner Srpske demokratske stranke prof. dr Branko Blanuša.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

On je ocijenio da se Dodik ovom idejom vraća na principe Prudskog sporazuma i time otvara pitanje raspakivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"To je vrlo opasan napad na Republiku Srpsku i njene interese. Nećemo dozvoliti raspakivanje Dejtona i onog što on garantuje Republici Srpskoj", rekao je Blanuša, komentarišući Dodikovu izjavu da Federaciju BiH treba podijeliti na dva entiteta.

Dodao je da sa priče o nezavisnoj Republici Srpskoj i referendumima, Dodik sada prelazi na narative koji urušavaju dejtonski položaj Srpske.

"Ne vjerujem da je slučajno rekao da BiH treba imati tri entiteta. Zašto nije rekao da Federacija BiH treba smanjiti broj kantona sa deset na dva, kroz promjene svog ustava, a ne Ustava BiH?", pita Blanuša.

On je naglasio da treći entitet nije moguć bez izmjena Ustava BiH, što bi značilo i promjene u mehanizmima glasanja u državnim institucijama.

"Republika Srpska je po Ustavu BiH jedan od dva ustavotvorna entiteta. Dodik bi da budemo jedan od tri – zašto bismo polovinu subjektiviteta sveli na trećinu, i to u čijem interesu?", naglasio je Blanuša.

Prema njegovim riječima, Dodik u ovom slučaju više zastupa hrvatske nego srpske interese.

"Svoje odnose sa Hrvatskom neće rješavati preko leđa Republike Srpske. Dejton je za nas svetinja i svi treba da sklone ruke od njega. Stabilnost i budućnost Republike Srpske moraju biti na prvom mjestu", zaključio je.

Tokom sastanka u Banjaluci, delegacije SNSD-a i HDZ-a predvođene Dodikom i Čovićem razmatrale su političku saradnju, izmjene Izbornog zakona i institucionalna rješenja za budućnost BiH.

Dodik je nakon susreta poručio da bi rješenje u BiH moglo biti u tri entiteta, gdje bi Federacija bila podijeljena na bošnjački i hrvatski entitet. Čović je istakao da HDZ zagovara mir, evropski put i ravnopravnost naroda u institucionalnom okviru BiH.