logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Blanuša: Neće biti trećeg entiteta, Dodik rizikuje "raspakivanje" Dejtonskog sporazuma

Blanuša: Neće biti trećeg entiteta, Dodik rizikuje "raspakivanje" Dejtonskog sporazuma

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Pričom o formiranju trećeg entiteta Milorad Dodik direktno ugrožava stabilnost i budućnost Republike Srpske, poručio je funkcioner Srpske demokratske stranke prof. dr Branko Blanuša.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

On je ocijenio da se Dodik ovom idejom vraća na principe Prudskog sporazuma i time otvara pitanje raspakivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"To je vrlo opasan napad na Republiku Srpsku i njene interese. Nećemo dozvoliti raspakivanje Dejtona i onog što on garantuje Republici Srpskoj", rekao je Blanuša, komentarišući Dodikovu izjavu da Federaciju BiH treba podijeliti na dva entiteta.

Dodao je da sa priče o nezavisnoj Republici Srpskoj i referendumima, Dodik sada prelazi na narative koji urušavaju dejtonski položaj Srpske.

"Ne vjerujem da je slučajno rekao da BiH treba imati tri entiteta. Zašto nije rekao da Federacija BiH treba smanjiti broj kantona sa deset na dva, kroz promjene svog ustava, a ne Ustava BiH?", pita Blanuša.

On je naglasio da treći entitet nije moguć bez izmjena Ustava BiH, što bi značilo i promjene u mehanizmima glasanja u državnim institucijama.

"Republika Srpska je po Ustavu BiH jedan od dva ustavotvorna entiteta. Dodik bi da budemo jedan od tri – zašto bismo polovinu subjektiviteta sveli na trećinu, i to u čijem interesu?", naglasio je Blanuša.

Prema njegovim riječima, Dodik u ovom slučaju više zastupa hrvatske nego srpske interese.

"Svoje odnose sa Hrvatskom neće rješavati preko leđa Republike Srpske. Dejton je za nas svetinja i svi treba da sklone ruke od njega. Stabilnost i budućnost Republike Srpske moraju biti na prvom mjestu", zaključio je.

Tokom sastanka u Banjaluci, delegacije SNSD-a i HDZ-a predvođene Dodikom i Čovićem razmatrale su političku saradnju, izmjene Izbornog zakona i institucionalna rješenja za budućnost BiH.

Dodik je nakon susreta poručio da bi rješenje u BiH moglo biti u tri entiteta, gdje bi Federacija bila podijeljena na bošnjački i hrvatski entitet. Čović je istakao da HDZ zagovara mir, evropski put i ravnopravnost naroda u institucionalnom okviru BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Branko Blanuša SDS Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ