Počelo obilježavanje Dana Republike Srpske: Svečani defile u Banjaluci “Živjeće ognjište”, prisutni brojni zvaničnici

Autor Brankica Spasenić
Svečanim defilom u Banjaluci, počelo je obilježavanje 9. januara - Dana Republike u kojem učestvuje više od 2.700 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, te predstavnika javnog i civilnog sektora.

Svečani defile za 9. januar Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Svečani defile se održava pod sloganom "Živjeće ognjište“.

Raport predsjedniku Vlade RS Savi Miniću predao je komandir Vitomir Petričević uz postrojen Zastavni vod Počasne jedinice MUP-a.

Defileu na Trgu Krajine prisustvuju predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, vršilac dužnosti predsjednika Srpske Ana Trišić Babić, ministri u vladama Republike Srpske i Srbije.

Prisustvuju i predstavnici diplomatskog kora, bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH i drugi predstavnici javnog, društvenog i političkog života Srpske, Srbije i regiona, kao i brojni građani.

U okviru svečanog defilea biće predstavljeno 14 ešalona MUP-a Srpske i 11 motorizovanih.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

