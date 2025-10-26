SNSD mijenja retoriku? Od "neće biti izbora" do "ako bude - tražimo američke posmatrače"

SNSD je u samo nekoliko dana promijenio ton – od poruka da prijevremenih izbora u Republici Srpskoj neće biti, do izjava da će, ako budu održani, tražiti američke posmatrače

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Sa vrha SNSD-a posljednjih su dana poslali kontradiktorne poruke o održavanju prijevremenih izbora zakazanih za 23. novembar - od sugestija da izbori možda i neće biti održani, do otvorenog prihvatanja izbora pod uslovom da u njima učestvuju međunarodni posmatrači iz SAD.

Ta promjena retorike pokazuje taktičko prepakivanje komunikacije stranke mjesec dana pred prijevremene izbore.

Lider SNSD-a Milorad Dodik u nekoliko je javnih nastupa u posljednjih sedam dana javno doveo u pitanje realnost održavanja izbora, istakavši proceduralne i političke poteškoće koje, tvrdi, mogu učiniti izborni proces nesigurnim. Njegove primjedbe su otvorile prostor za različite interpretacije — od pokušaja opstrukcije procesa do strateškog blefiranja radi jačanja pregovaračke pozicije.

Međutim, danas potpredsjednice SNSD-a Željka Cvijanović poručuje da "ukoliko se vanredni izbori ipak održe, SNSD želi američke posmatrače", kako bi, kako je navela, spriječili manipulacije.

Traženje "američkih posmatrača" može biti i retorički manevar - poziv koji je teško izvesti u praksi. Pitanje koje ostaje otvoreno je hoće li Centralna izborna komisija, međunarodne misije i relevantni partneri prihvatiti takav zahtjev u datom političkom ambijentu i pod kakvim uslovima.

U narednim danima ključni su odgovori na nekoliko pitanja: hoće li Dodik i SNSD nastaviti s igrom ili će se okrenuti strategiji saradnje uz međunarodni nadzor; hoće li međunarodni akteri prihvatiti sugestiju o američkim posmatračima; i kako će birači reagovati na ovu promjenu retorike.

Dok se ti odgovori ne dobiju, politička scena Republike Srpske ostaje u fazi taktičkog manevrisanja - sa rizikom da nepredvidiv govor dodatno polarizuje javnost i podigne napetost pred sam izborni dan.