Spekulacije ili realnost: Da li je održavanje prijevremenih izbora za predsjednika RS pod znakom pitanja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u posljednjih nekoliko dana u više navrata doveo je u pitanje održavanje prijevremenih izbora za predsjednika RS koji su zakazani za 23. novembar.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Na tragu njegovih najava bile su i izjave SNSD-ovih funkcionera na posljednjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj Ana Trišić - Babić imenovana za v.d. predsjednika Srpske, a koji su tokom skupštinske rasprave davali kvalifikacije "ako bude izbora".

Iz Centralne izborne komisije BiH ne iznose informacije koje bi dovele u pitanje prijevremene izbore, a predizborna kampanja trebalo bi da počne 15 dana prije njihovog održavanja, odnosno 8. novembra.

Niko u SNSD-u, pa ni lider ove stranke, ne objašnjava precizno način i razloge zbog kojih bi prijevremeni izbori u RS mogli da se otkažu, osim što se pominju "tehnički razlozi".

Dodik je njihovo održavanje prvi put doveo upitanje u intervjuu za "Večernje novosti", koji je objavljen 16. oktobra.

Na konstataciju novinara da se došlo do prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, Dodik je izjavio: "Vi mislite da će biti prijevremenih izbora?", a na tvrdnju da su raspisani, dodao je: "Pa ne bih ja to komentarisao".

Nekoliko dana kasnije, u intervjuu za “Glas Srpske” je ponovio:

"Kao što znate, raspisani su ti neki izbori koje niko nije htio u Srpskoj, to je nešto što je nametnuto i javnost treba da prepozna da Sarajevo pokušava da upravlja tim procesom. Mi vjerujemo da te izbore neće biti moguće tehnički održati. Ti izbori su nepotrebni i zato smo ponudili da odlukom Narodne skupštine bude imenovan čovjek koji će privremeno obavljati dužnost predsjednika. To će stabilizovati situaciju, a istovremeno pruža šansu da kroz očekivanu odluku Ustavnog suda BiH o privremenoj mjeri, koja se stalno odugovlači, dobijemo priliku da se obratimo Evropskom sudu za ljudska prava koji je pun primjera odbijanja praksi kao ova koja je sprovedena u BiH", rekao je Dodik u intervju za "Glas Srpske".

Sličnu izjavu ponovio je medijima i prije par dana.

"Smatrali smo da ne treba da se dese izbori. Gotovo da nema više održivih rokova da se izvrše javne nabavke. Ne bavim se time. Vidjećemo. U svakom slučaju, imamo komunikaciju s daleko ozbiljnijim centrima odlučivanja i tu komunikaciju ćemo zadržati", izjavio je Dodik.

Za održavanje prijevremih izbora za predsjednika RS obezbijeđeno je 6,4 miliona KM, od čega pet miliona KM za naknade za članove biračkog odbora, 420.000 KM za ugovore o djelu, 75.000 KM za zakup glavnog centra za brojanje, te 800.000 KM za javne nabavke izbornog materijala.

CIK BiH je oduzeo mandat Miloradu Dodiku nakon pravosnažne presude Suda BiH. Dodik je nakon toga ovlaštenja da obavlja određene poslove predsjednika prenio na potpredsjednika RS Davora Pranjića, da bi na posebnoj sjednici 18. oktobra, glasovima vladajuće većine, NSRS imenovala Anu Trišić – Babić za v.d. predsjednika RS.