CIK: Ovjerene četiri kandidature, SDS kažnjen zbog prijevremene kampanje

Centralna izborna komisija BiH ovjerila je danas četiri kandidature za učešće na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, te novčano kaznila SDS zbog preuranjene kampanje njenog kandidata Branka Blanuše.

Izvor: CIK BiH

Ovjerene su kandidature Siniše Karana koga je predložio SNSD, Branka Blanuše koji je kandidat SDS-a, Nikole Lazarevića koga je predložila Ekološka partija Republike Srpske i Dragana Đokanovića koji je prijedlog Saveza za novu politiku.

Kandidature su ovjerene na osnovu izvještaja o sprovedenim provjerama kandidata.

Ranije su ovjerene kandidature nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića.

CIK je usvojio i odluku o utvrđivanju redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, nakon što je juče sprovedena procedura žrijebanja.

Komisija je kaznila SDS sa 5.500 KM zbog toga što je njen kandidat na prijevremenim izborima Branko Blanuša vršio preuranjenu kampanju.

CIK je donio ovu odluku na osnovu dvije prijave SNSD-a od 6. i 7. oktobra.

Tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda član CIK-a Suad Arnautović rekao je da je protiv ove odluke, jer je Komisija tek danas ovjerila kandidaturu Blanuše.

SDS ima pravo žalbe na ovu odluku.