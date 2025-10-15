CIK održao žrijeb: Poznate pozicije kandidata na listićima za predsjednika Srpske

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) održala je žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na prvoj poziciji je Savez za novu politiku, na drugoj SDS, dok treća pripada nezavisnom kandidatu Igoru Gaševiću.

Četvrta pozicija pripala je SNSD-u, peta nezavisnom kandidatu Slavku Dragičeviću i šesta Ekološkoj partiji RS.

Izbori za novog predsjednika biće održani 23. novembra.

Predizborna kampanja će trajati od 8. do 22. novembra.

Podsjećamo, CIK BiH je raspisao prijevremene izbore nakon oduzimanja mandata Miloradu Dodiku po pravosnažnoj presudi Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora, te mu je izrečena mjera sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od šest godina. Dodik je kaznu zatvora zamijenio za novčanu.

