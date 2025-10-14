CIK BiH sutra žrijeba redoslijed kandidata za prijevremene izbore u Srpskoj

Centralna izborna komisija (CIK) BiH sutra će u Sarajevu održati žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: CIK BiH

CIK će utvrditi redoslijed političkih subjekata na osnovu zapisnika o sprovedenom žrijebanju.

Žrijebanje će biti održano u sali Centra za edukaciju CIK-a u 11.00 časova, a ovom postupku, u skladu sa Izbornim zakonom BiH, mogu prisustvovati predstavnici političkih subjekata i akreditovani posmatrači.

Odluka i zapisnik o održanom žrijebanju će nakon usvajanja biti dostupni javnosti na internet stranici CIK-a.