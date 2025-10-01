Ovjerene prijave za predsjedničke izbore RS, Dodik ostaje ovlašten za SNSD

Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas je ovjerila prijave pet političkih stranaka i dva nezavisna kandidata za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, zakazane za 23. novembar.

Izvor: CIK BiH

Ovjerene su prijave SDS-a, SNSD-a, Ekološke partije RS, Liste za pravdu i red, Saveza za novu politiku, te nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića.

Na sjednici je bilo neslaganja oko ovjere prijave SNSD-a. Član CIK-a Suad Arnautović smatra da Milorad Dodik, kao pravosnažno osuđeni, ne može biti predsjednik SNSD-a i potpisati prijavu. S druge strane, Vanja Bjelica Prutina istakla je da su provjere pokazale da je Dodik ovlašten za zastupanje stranke.

Prema uputstvu CIK-a, koalicije mogu podnijeti prijave 6. i 7. oktobra do 16:00 časova, a izborna kampanja počinje 8. novembra. Svaka aktivnost političkih subjekata, kandidata ili njihovih pristalica u medijima i na društvenim mrežama prije zvaničnog početka kampanje smatra se preuranjenom kampanjom.

Novčanom kaznom od 3.000 KM do 30.000 KM biće kažnjen politički subjekt ako on ili njegov kandidat ili pristalica u periodu preuranjene izborne kampanje izvrši radnju koja se smatra vođenjem izborne kampanje.

Za ovaj prekršaj biće kažnjen i kandidat političkog subjekta novčanom kaznom od 3.000 KM do 15.000 KM ako je lično odgovoran.