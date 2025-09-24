logo
Održano tajno glasanje: Izabran novi predsjednik CIK BiH

Autor Nikolina Damjanić
Jovan Kalaba izabran je danas za novog predsjednika Centralne izborne komisije (CIK) BiH odlukom članova tog tijela tajnim glasanjem.

Jovan Kalaba novi predsjednik CIK BiH Izvor: CIK BiH

Kalabu su sa pet glasova tajnim glasanjem izabrali članovi Centralne izborne komisije BiH, dok je Vanja Bjelica Prutina dobila dva glasa.

Kalaba, član CIK-a iz reda srpskog naroda, na toj poziciji je zamijenio Irenu Hadžiabdić kojoj mandat ističe 1. oktobra.

On će na funkciji ostati do juna 2027. godine, a preuzeće je od 1. oktobra. Inače, ovo je redovna rotacija.

(MONDO)

