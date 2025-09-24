Održano tajno glasanje: Izabran novi predsjednik CIK BiH

Jovan Kalaba izabran je danas za novog predsjednika Centralne izborne komisije (CIK) BiH odlukom članova tog tijela tajnim glasanjem.

Izvor: CIK BiH

Kalabu su sa pet glasova tajnim glasanjem izabrali članovi Centralne izborne komisije BiH, dok je Vanja Bjelica Prutina dobila dva glasa.

Kalaba, član CIK-a iz reda srpskog naroda, na toj poziciji je zamijenio Irenu Hadžiabdić kojoj mandat ističe 1. oktobra.

On će na funkciji ostati do juna 2027. godine, a preuzeće je od 1. oktobra. Inače, ovo je redovna rotacija.

(MONDO)