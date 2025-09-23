Republika Srpska ipak ide na prijevremene izbore? Stevandić: “Mandat predsjednika RS pripada SNSD”

Posebna sjednica Narodne skupštine Reoublike Srpske biće održana sutra sa početkom u 14 sati, a poslanici bi trebalo da zauzmu stav u vezi odluke Centralne izborne komisije BiH (CIK) da raspiše prijevremene izbore za predsjednika RS.

Na dnevnom redu je i odluka o razrješenju potpredsjednika NSRS Mirsada Duratovića, izbor novog potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda, te četvrta tačka - izbor potpredsjednika Vlade RS.

CIK BiH je donio odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS nakon oduzimanja mandata Miloradu Dodiku kojeg je Sud BiH pravosnažno osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić podsjetio je danas, nakon telefonske sjednice skupštinskog kolegijuma, da je skupština RS na posebnoj sjednici u avgustu ove godine, usvojila zaključke u vezi odluke CIK-a BiH kojim su odbacili mogućnost održavanja prijevremenih izbora u Srpskoj.

“Poslije te sjednice uslijedili su pozivi da imamo zajednički stav i da razgovaramo. Imali smo de facto podjelu u društvu koja može da rezultira nesagledivim posljedicama”, dodao je Stevandić.

On je podsjetio da se, od opozicije, jedino PDP držao stava da neće izaći na prijevremene izbore, a da u “SDS traje borba ko će biti kandidat”, te na izjavu iz CIK-a BiH da bi se, hipotetički, predsjednik RS mogao izabrati i glasovima sa biračkih mjesta u FBiH.

“Veći poraz ne bismo mogli da doživimo. Ali čak i takve prijetnje bismo izdržali da smo imali jedinstven stav. Prinuđeni smo da to sutra analiziramo na posebnoj sjednici i vidimo šta je najsvsrishodnije. Ako uvidimo da nešto što smo odlučivali može da bude iskorišteno od strane onih koji žele da unište RS, o tome treba da razgovaramo. Gore bi bilo da sjedimo skrštenih ruku. Prijevremeni izbori su sada raspisani, to je nova situacija. Mi smo odlučivali kada prijevremeni izbori nisu bili raspisani”, poručio je Stevandić.

Upitan da li je on, kao predsjednik Ujedinjene Srpske koja je u vlasti u RS, za ili protiv prijevermenih izbora, citirao je:

“Muslimani ne jedu svinjetinu, osim ako umiru od gladi”, poručio je Stevandić.

Dodao je da NSRS ne može da šalje političke poruke, nego da donosi odluke, koliko god to bilo “ugodno ili ne”. On smatra da je mandat predsjednika RS “vlasništvo SNSD-a” i da ne smije da se dozvoili da u Republici Srpskoj upravlja onaj ko nema podršku naroda.

“Mi smo ti koji vode igru i donose odluke”, dodao je.

