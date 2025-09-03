RIK donio odluku o nesprovođenju prijevremenih izbora za predsjednika RS

Republička izborna komisija (RIK) na današnjoj sjednici donijela je Odluku o realizaciji zaključka Narodne skupštine Republike Srpske o nesprovođenju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik RIK-a Oliver Blagojević izjavio je danas u Banjaluci da ova komisija podržava zaključke Narodne skupštine Srpske kojim je odbačena mogućnost održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

"RIK će u potpunosti poštovati zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Očekujem da će i ostali organi, kako na republičkom tako i opštinskom nivou, poštovati skupštinske zaključke koji se odnose na prijevremene izbore i sve ostalo“, rekao je novinarima Blagojević nakon telefonske sjednice RIK-a.

On kaže da, prema informacijama kojim raspolaže, nijedan član gradskih i opštinskih izbornih komisija nije podnio ostavku, iako su relevantne institucije to od njih tražile.

"Njih i dalje imenuju lokalne skupštine, a potvrđuje CIK. Kako će raditi, to je za mene veliko pitanje", rekao je Blagojević.

Republika Srpska je, zaključcima Narodne skupštine od 22. avgusta, odbacila mogućnost održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i zatražila od svih organa vlasti Srpske i jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje u vezi sa njihovim sprovođenjem.

Narodna skupština Republike Srpske tada je usvojila odluku o raspisivanju referenduma povodom presude Suda BiH Miloradu Dodiku i odluke CIK-a BiH o prestanku njegovog mandata kao predsjednika RS, te odredila da će referendum biti održan 25. oktobra.

Referendumsko pitanje glasi "da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku?".

(Srna)