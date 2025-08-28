Stevandić o odluci CIK-a: Srpska će svoje postupke izvoditi iz referenduma

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, komentarišući odluku Centralne izborne komicije (CIK) o prijevremenim izborima, izjavio je da će Srpska svoje postupke izvoditi iz referenduma zakazanog za 25. oktobar.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stevandić je rekao da je očigledno da je odluka donesena preglasavanjem, te da i oni koji su je donijeli nisu sigurni u njenu ispravnost.

"Kada obavimo razgovor među institucijama u Republici Srpskoj zauzećemo i zvaničan stav, a do toga imamo zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Uostalom, mi ćemo svoje postupke izvoditi iz referenduma koji smo zakazali 25. oktobra", naglasio je Stevandić.

Centralna izborna komisija odlučila je da prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske budu održani 23. novembra.

Republika Srpska je, zaključcima Narodne skupštine od 22. avgusta, odbacila mogućnost održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i zatražila od svih organa vlasti Srpske i jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje u vezi sa njihovim sprovođenjem.

Narodna skupština Republike Srpske tada je usvojila odluku o raspisivanju referenduma povodom presude Suda BiH predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata Dodiku, te odredila da će referendum biti održan 25. oktobra.

Referendumsko pitanje glasi "Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku?".

(Srna/Mondo)