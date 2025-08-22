Završena posebna sjednica NSRS: Usvojeni zaključci, Srpska ide na referendum 25. oktobra

Narodna skupština usvojila Informaciju i Zaključke u vezi sa odlukom CIK BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske i Odluku o raspisivanju republičkog referenduma.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Od prisutnih 65 poslanika, za je glasalo 50, niko nije glasao protiv, niti je bilo uzdržanih.

Dio poslanika opozicije napustio je glasanje, dok se dio nalazio u skupštinskoj sali, ali se nije izjašnjavao.

U zaključcima je navedeno da Narodna skupština Republike Srpske odbacuje mogućnost sprovođenja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, te zahtijeva od svih političkih faktora u Republici Srpskoj, političkih partija i pojedinaca da se ne prijavljuju na eventualne prijevremene izbore za predsjednika Republike.

Parlament zahtijeva od svih organa vlasti Srpske i jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje vezane za eventualno provođenje prijevremenih izbora za predsjednika Republike.

U zaključcima se ističe da Narodna skupština ne prihvata i odbacuje presudu neustavnog Suda BiH izrečenu predsjedniku Republike Srpske, kao i odluku CIK-a BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Narodna skupština konstatuje da je Sud BiH donio presudu na osnovu odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita, a ne na osnovu zakona koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH, čime je izvršen državni udar i potpuno urušen ustavni poredak BiH definisan Dejtonskim mirovnim sporazumom čiji je potpisnik i Republika Srpska, ističe se u zaključcima koje su predložili klubovi poslanika SNSD-a, NPS-DNS, DEMOS-a SPS-a, SP i US.

U usvojenim zaključcima Narodna skupština podsjeća da se Kristijan Šmit samovoljno predstavlja kao visoki predstavnik u BiH, čije imenovanje nije provedeno u skladu sa Aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti je potvrđeno u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Narodna skupština Republike Srpske podsjeća da je predsjednika Dodika izabrao narod Republike Srpske na demokratskim i slobodnim izborima i zahtijeva od Dodika da nastavi obavljati funkciju predsjednika Republike Srpske u punom kapacitetu, poštujući Ustav Republike Srpske i izvršavajući svoje ustavne obaveze.

U zaključcima je navedeno da bi prijava i izlazak na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske predstavljali kršenje stavova Narodne skupštine, narušavanje ustavne ravnoteže i poništavanje Republike Srpske kao strane u Dejtonskom mirovnom sporazumu.

Narodna skupština traži od svih organa vlasti, institucija i službenih i odgovornih lica na nivou Republike i na nivou jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje vezane za eventualno provođenje prijevremenih izbora za predsjednika Republike.

Eventualna saradnja sa Centralnom izbornom komisijom BiH povodom ovog pitanja, kako je istaknuto, predstavljala bi izvršavanje krivičnog djela "nepoštovanje ili neizvršavanje odluka institucija ili organa Republike Srpske" propisanog Krivičnim zakonikom Republike Srpske, član 278a.

Narodna skupština odbacuje odluke i praksu Ustavnog suda BiH koja za cilj ima inkorporisanje visokog predstavnika u ustavni sistem BiH kao nosioca vlasti.

Narodna skupština Republike Srpske naglašava da je visoki predstavnik dejtonska kategorija, čiji je obim prava i obaveza regulisan Aneksom 10. Narodna skupština podsjeća da visoki predstavnik nije predviđen u Ustavu BiH, stoga ne može biti nosilac niti jedne vlasti, ističe se u zaključcima.

Zaključeno je da parlament Republike Srpske ne prihvata kontinuirane pokušaje razgradnje i ukidanja Republike Srpske kao institucionalnog okvira i državnopravnog subjekta srpskog naroda u kojem svi građani ostvaruju svoja kolektivna i individualna prava temeljena na Ustavu BiH.

U zaključcima se dodaje da Narodna skupština podsjeća da je Republika Srpska ugovorna strana u Dejtonskom mirovnom sporazumu i svim njegovim aneksima, te da s obzirom na svojstvo ugovorne strane, koje je potvrđeno i prilikom usaglašavanja Ženevskih i Njujorških principa, Republika Srpska ima pravo i obavezu da zaštiti Dejtonski mirovni sporazum.

Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da pravosudni pritisci na institucije imaju za cilj oduzimanje imovine Republike Srpske, čime bi se Srpska razvlastila i obesmislila kao politički i pravni subjekat. Narodna skupština podsjeća da je pitanje imovine decidno riješeno Ustavom BiH i dato u nadležnost entitetima prema principu generalne klauzule.

Prema usvojenom dokumentu, Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Kolegijum parlamenta da pripremi tekst rezolucije o samoopredjeljenju srpskog naroda i Republike Srpske.

Narodna skupština je usvojila Odluku o raspisivanju republičkog referenduma, kojom se referendum raspisuje na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

Referendumsko pitanje o kom će se građani Republike Srpske izjasniti glasi: „Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku?“

Za dan održavanja referenduma utvrđen je 25. oktobar 2025. godine, a za obezbjeđivanje finansijskih sredstava i tehničke podrške potrebne za provođenje ovog referenduma biće zadužena Vlada Republike Srpske.

Usvojen je i Zaključak u vezi Odluke o raspisivanju republičkog referenduma, kojim Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Komisiju za izbor i imenovanje da pripremi prijedlog Odluke o imenovanju Referendumske komisije nakon stupanja na snagu Zakona o izmjeni I dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi.

Narodna skupština Republike Srpske danas je na početku 24. posebne sjednice usvojila ostavku predsjednika Vlade Republike Srpske.

