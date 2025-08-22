Dodik izvrijeđao Crnatka i Vukanovića: Jednog nazvao agentom strane službe, drugog budalom

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, rekao je u NSRS da je poslanik PDP-a Igor Crnadak agent stranih službi i da govori da je ugrožen mir, iako Srpska nikada nije povlačila poteze koji bi narušili stabilnost.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Agent obavještajne službe prospe laži i onda izađe iz sale. Ko izaziva rat i prijeti? Ratom se prijeti da bi se legitimna borba srpskog naroda zaustavila", rekao je Dodik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Obraćajući se poslanicima na posebnoj sjednici, tokom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, Dodik je rekao da je Crnadak edukovan da diže i podgrijava atmosferu po nalozima stranih službi.

"On je luzer koji izmišlja stvari", istakao je Dodik.

On je dodao da je Republici Srpskoj smanjen obim novca kojim može raspolagati i naveo da je sve dio plana da se ekonomski našteti budžetu.

"Ne znam koliko Crnadak dobija novca. Sve što je dodirnuo propalo je", naveo je Dodik.

Nakon što je izvrijeđao Igora Crnatka, obrušio se na Nebojšu Vukanovića, predsjednika Liste za pravdu i red.

Vukanović rekao je da je teško govoriti nakon Milorada Dodika koji je uputio niz uvreda, ali je zbog toga dobio opomenu od Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine RS jer on „ne treba da procjenjuje šta je za koga uvreda“.

Vukanović je podsjetio na prethodni referendum održan u Srpskoj, navodeći da je upozoravao da je u pitanju prevara, kampanja za izbore. Rekao je da je bez obzira na rezultate poslije izbora 9. januar izbrisan i iz Službenog glasnika i Zakona o praznicima.

"Svi smo ispali naivni i sad pošto vam je to prošlo jednom sad kažete ajmo ponovo", htio je Vukanović da pročita dva dopisa koja su dobili danas poručujući „Mi s vama ništa ne dogovaramo i ništa ne prihvatamo“ nakon čega mu je Stevandić oduzeo riječ, piše Srpskainfo.

Po oduzimanju riječi Vukanoviću javio se Milorad Dodik i rekao „ako smo mi neprijatelji naroda onda si ti budala naroda“.

Dodik smatra nevjerovatnim da poslanik u Narodnoj skupštini Srpske Nebojša Vukanović ima pozitivne ocjene samo prema Federaciji BiH, te da istovremeno tvrdi da je vladajuća koalicija predvođena SNSD-om neprijatelj naroda.

"Kakva je to EU kada vjeruje nekome kao što je Vukanović? Ode tamo i priča i misli da je pametan, pa kaže da smo mi neprijatelji. On zna da smo mi neprijatelji!? I mi se sada snebivamo da kažemo da je budala", rekao je Dodik.

On je rekao da je nevjerovatno da istovremeno Vukanović pljuje po svom narodu.

"On je narodno i nacionalno zlo. I drži nam ovde lekcije da smo mi neprijatelji, a on je patriota. Mi, koji smo dobili sankcije i koje ganjaju po sudovima", rekao je Dodik.

On je pozvao poslanike da usvoje predložene zaključke koje su predložili poslanici vladajuće koalicije na današnjoj posebnoj sjednici.

"Republika Srpska će biti u bezizlanoj situaciji ako pokleknemo. To svi treba da razumijemo i ovo je posljednji pokušaj muslimana", rekao je Dodik.

On je dodao je zlonamjerna priča o sukobima i miru, te podsjetio da je Republika Srpska Dejtonski mirovni sporazum, odnosno potpisivanje tog dokumenta, uvrstila u praznike, dok u FBiH to nikada nije urađeno.

"Opozicija samo vrti priču o foteljama. Do fotelja je stalo samo onima koji ništa ne rade", istakao je Dodik.

On je rekao da je nemoguće slušati priče takve vrste i naveo da je vlast do sada uvijek radila na poboljšanju položaja socijalnih kategorija i boračke populacije.

"Da li vi mislite da je to lako? Što niste pobijedili? Kako vas nije sramota da o bilo čemu govorite", poručio je Dodik, obraćajući se poslanicima opozicije.

On je rekao da je SNSD apsolutni pobjednik svih izbornih ciklusa i dodao da je njegova porodica bila izložena brojnim uvredama.

"Ja sam politički borac i životno ću pomoći svakome kome mogu. Ali moramo se vratiti ozbiljnom političkom pristupu. Šta su srpski aduti? Jedinstvo", rekao je Dodik.

On je ponudio opoziciji da zajedno učestvuju u nastupu na nivou BiH.

"Ova koalicija je dostojanstven protivnik malo većih igrača od (poslanika DDP-a Radislava) Dončića", naveo je Dodik.

(Srna/Mondo)