logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj tradicije duge četiri vijeka: Danska pošta prestaje sa dostavom pisama

Kraj tradicije duge četiri vijeka: Danska pošta prestaje sa dostavom pisama

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Danska pošta objavila je danas da će 30. decembra obaviti posljednju dostavu pisama koja je tokom posljednjih 25 godina opala za više od 90 odsto, čime se okončava više od 400 godina duga tradicija.

Danska pošta prestaje sa dostavom pisama Izvor: Shutterstock

"PostNord", kompanija koja je nastala spajanjem švedske i danske pošte 2009. godine, saopštila je ranije da će otkazati 1.500 radnih mjesta u Danskoj i ukloniti 1.500 poštanskih kutija, s obzirom na to da je potražnja za pismima drastično opala, dok onlajn kupovina nastavlja da raste.

"Bili smo danska pošta 400 godina, i zato je ovo teška odluka, ali Danska je postala sve digitalnija, što znači da danas gotovo da i nema pisama", rekao je zamjenik izvršnog direktora "PostNord" Danska Kim Petersen.

Ova kompanija, koja će i dalje dostavljati pisma u Švedskoj, naglasila je da će u Danskoj umjesto nje dostavu preuzeti kompanija "Dao", koja već vrši dostavu pisama i koja planira da proširi svoje usluge od 1. januara.

Međutim, istraživanja pokazuju da među mladima dolazi do ponovnog porasta pisanja pisama.

Istraživanje "Daoa" pokazalo je da osobe dobi između 18 i 34 godine šalju dva do tri puta više pisama nego druge starosne grupe, a istraživač trendova "Mads Arlien-Soborg" vjeruje da se mladi okreću pisanju pisama kao "protivteži digitalnoj preopterećenosti".

Prema danskom zakonu, mora da postoji mogućnost slanja pisama, što znači da bi, ako "Dao" odluči da obustavi dostavu, Vlada bila obavezna da imenuje drugu kompaniju za taj zadatak.

Zakon o digitalnom identitetu, MitID, koristi se za sve - od onlajn bankarstva do zakazivanja pregleda kod doktora, a većina zvaničnih komunikacija se šalje putem digitalne pošte umjesto običnom poštom.

Trenutno je 97 odsto Danske populacije starije od 15 godina registrovano u MitID, dok je samo pet odsto odlučilo da se odrekne digitalne pošte.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pošta Danska pismo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ