Neobičan incident u Foči: Vazdušna puška stigla poštom i povrijedila radnika

Radnik Pošta Srpske iz Foče, čiji su inicijali N.S., povrijeđen je jutros kada je prilikom pretovara pošiljki u poštanskom centru u Foči došlo do ispaljivanja metka iz vazdušne puške, saopšteno je iz Policijske uprave.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Kako saznaje ATV, radnik je pomjerajući pakete slučajno izazvao opaljenje puške, budući da se dijabola nalazila u cijevi. Povrijeđeni je pogođen u nogu, ali nije životno ugrožen.

Policija je utvrdila da je pušku poštanskim saobraćajem poslao muškarac iz Trebinja, D.P., koji je sada osumnjičen za izazivanje opasnosti po život ljudi. Zbog svega, PU Foča podnijela je protiv D.P. krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju.