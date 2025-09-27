Pucao u kafiću i pretukao sugrađanina: Uhapšen Fočak

Pripadnici Policijske uprave Foča uhapsili su muškarca I.M. iz Foče koji se sumnjiči za pucnjavu iz vatrenog oružja u jednom ugostiteljskom objektu u Foči, kao i za nanošenje lakše tjelesne povrede drugom licu.

Izvor: Shutterstock

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela izazivanje opšte opasnosti i tjelesna povreda, saopšteno je iz Policijske uprave Foča.

I.M. se sumnjiči da je juče u jednom ugostiteljskom objektu u Foči ispalio metak iz vatrenog oružja, a potom zadao više udaraca R.R. iz Foče, koji je tom prilikom zadobio lakše tjelesne povrede.

Osumnjičeni I.M. je danas, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Trebinje na dalje postupanje.

(Srna)