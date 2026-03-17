Stanivuković pozdravio usvajanje izmjena Zakona o akcizama: "SNSD-ovo odbijanje dokaz njihove destruktivne politike"

Draško Stanivuković podržao izmjene Zakona o akcizama u BiH i otkrio da predviđa opstrukcije od strane SNSD-a u Domu naroda.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković pozdravio je usvajanje izmjena Zakona o akcizama u Parlamentu BiH, ističući da je riječ o mjeri za koju se PSS snažno zalagao.

"Odbijanje SNSD-a da podrži ovaj prijedlog jasan je dokaz njihove destruktivne politike koja traje decenijama", poručio je Stanivuković. Dodao je da očekuje nastavak političkih opstrukcija u narednoj fazi parlamentarne procedure.

"Sasvim je očekivano da će SNSD ovu odluku na sve načine pokušati oboriti i u Domu naroda. Blokade su uvijek bile njihov put prema 'pobjedama' za narod", zaključio je Stanivuković.

Podsjetimo, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na 37. sjednici usvojio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, koji će, ako bude usvojen i u Domu naroda, omogućiti Savjetu ministara BiH da ukine akcize u slučaju potrebe.

Zakon je usvojen uz 32 glasa za i šest protiv, a prijedlog nisu podržali SNSD-ovi zastupnici.

Ovim zakonom se predviđa mogućnost da Savjet ministara BiH, u slučaju da dođe do poremećaja na tržištu, privremeno smanji ili ukine akcize na gorivo kako bi se amortizirale posljedice.

Predlagač ovog akta je poslanik SDP-a Saša Magazinović.