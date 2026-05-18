Snažan zemljotres pogodio Kinu: Dvije osobe poginule, srušeno 13 zgrada

Autor D.V.
U Guangšiju je zabilježen zemljotres jačine 5,2 Rihtera, a srušeno je 13 zgrada. Vlasti su pokrenule operacije potrage i spašavanja.

Snažan zemljotres pogodio Kinu: Dvije osobe poginule Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Zemljotres jačine 5,2 jedinice Rihtera koji je pogodio region Guangši na jugozapadu Kine odnio je dva ljudska života, a više od 7.000 žitelja je evakuisano. Kako navodi kineski list "Nanfang ribao", operacije potrage i spasavanja su u toku, a vlasti su upozorile na ozbiljene poremećaje u saobraćaju.

Od tri osobe koje su se vodile kao nestale, dvje su pronađene u ruševinama bez znakova života, a jednu, za koju je saopšteno da je stabilno, spasilačke ekipe su prebacile u bolnicu.

Još četiri osobe su prebačene u bolnicu, iako nijedna od njih nije zadobila povrede opasne po život, a srušeno je ukupno 13 zgrada, prenela je državna novinska agencija Sinhua.

Kineski mediji su prenijeli da su nadležne službe aktivirale treći od četiri nivoa vanrednog reagovanja na zemljotrese.

Štab za pomoć posle zemljotresa u Liudžouu izdao je 18. maja izvještaj o situaciji, u kojem se navodi da je, prema zvaničnim mjerenjima Kineskog centra za mrežu za zemljotrese, zemljotres jačine 5,2 jedinice Rihtera dogodio se u okrugu Liudžou, gradu Liudžou (u kojem živi četiri miliona stanovnika), provinciji Guangsi, u 00.21 časova 18. maja, a ukupno pet zemljotresa u rasponu od 2,2 do 3,2 stepena Rihterove skale dogodilo se prije i poslije glavnog potresa.

Komunikacije, struja, voda, gas i saobraćaj u zoni zemljotresa funkcionišu normalno.

Trenutno se ulažu svi napori u potragu za nestalim osobama, obilježavanje područja upozorenja, zatvaranje opasnih deionica puteva, sprovođenje privremenih zaštitnih mjera i strogo sprečavanje sekundarnih katastrofa.

(RTS/MONDO)

