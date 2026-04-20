Prve fotografije zemljotresa u Japanu: Prijavljene prve žrtve i materijalna šteta, stanovnici dobili hitno upozorenje

Snažan zemljotres magnitude 7,4 pogodio je Japan, uz upozorenje na cunami. Prijavljene su prve žrtve i materijalna šteta.

Japan je pogodio snažan zemljotres, koji je doveo i do cunamija. Prema podacima japanske meteorološke agencije, prvi talasi već su počeli da udaraju obalu Japana, a najveći do sada zabilježen je visine 80 cm. Prijavljene su prve žrtve i materijalna šteta.

Snažan zemljotres magnitude 7,4 pogodio je područje mora uz prefekturu Ivate u Japanu, što je odmah podstaklo izdavanje upozorenja na cunami za veliki dio sjeveroistočne obale zemlje.

Earthquakes have struck Hokkaido, Aomori, and Iwate in Japan, with a tsunami warning currently in effect.



Fishing vessels are evacuating offshore.



A 7.4 magnitude quake occurred offshore at a depth of 10 km, with a tsunami warning of 3m for Iwate and Hokkaido.pic.twitter.com/NWdExi4sz1 — Visegrád 24 (@visegrad24)April 20, 2026

Nuklearna elektrana Onagava provjerava se kako bi se utvrdio uticaj potresa i cunamija.

Japanska meteorološka agencija predviđa da će talasi cunamija do tri metra dosegnuti pacifičku obalu prefektura Hokaido i Ivate.

Prijavljene prve žrtve i materijalna šteta

Japanska premijerka Sanae Takaiči osnovala je hitnu radnu grupu zbog snažnog potresa koji je pogodio zemlju.

Ona je ponovila poziv stanovnicima pogođenih područja na evakuaciju.

"Primili smo izvještaj da se "ljudska i materijalna šteta trenutno potvrđuju", ali od sada ćemo primati detaljne izvještaje i baviti se odgovorom na katastrofu", poručila je ona.

(MONDO)