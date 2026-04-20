Čitaoci reporteri

Prve fotografije zemljotresa u Japanu: Prijavljene prve žrtve i materijalna šteta, stanovnici dobili hitno upozorenje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Snažan zemljotres magnitude 7,4 pogodio je Japan, uz upozorenje na cunami. Prijavljene su prve žrtve i materijalna šteta.

Fotografije zemljotresa u Japanu Izvor: Philip FONG / AFP / Profimedia

Japan je pogodio snažan zemljotres, koji je doveo i do cunamija. Prema podacima japanske meteorološke agencije, prvi talasi već su počeli da udaraju obalu Japana, a najveći do sada zabilježen je visine 80 cm. Prijavljene su prve žrtve i materijalna šteta.

Razoran zemljotres je pogodio Japan i izdato je hitno upozorenje na cunami.

Snažan zemljotres magnitude 7,4 pogodio je područje mora uz prefekturu Ivate u Japanu, što je odmah podstaklo izdavanje upozorenja na cunami za veliki dio sjeveroistočne obale zemlje.

Nuklearna elektrana Onagava provjerava se kako bi se utvrdio uticaj potresa i cunamija. 

Japanska meteorološka agencija predviđa da će talasi cunamija do tri metra dosegnuti pacifičku obalu prefektura Hokaido i Ivate.

Prijavljene prve žrtve i materijalna šteta

Japanska premijerka Sanae Takaiči osnovala je hitnu radnu grupu zbog snažnog potresa koji je pogodio zemlju.

U galeriji pogledajte prve fotografije zemljotresa u Japanu:

Ona je ponovila poziv stanovnicima pogođenih područja na evakuaciju.

"Primili smo izvještaj da se "ljudska i materijalna šteta trenutno potvrđuju", ali od sada ćemo primati detaljne izvještaje i baviti se odgovorom na katastrofu", poručila je ona.

