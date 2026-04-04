logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Razoran zemljotres jačine 5,8 pogodio Avganistan: Ima mrtvih, jezivi snimci potresa šire se na mrežama (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Najmanje 12 ljudi je poginulo u zemljotresu u Avganistanu, dok su osjetni potresi zabilježeni i u susjednim zemljama.

Zemljotres u Avganistanu Izvor: youtube/ The Indian Express/printscreen

Najmanje 12 osoba je poginulo, a četiri su povrijeđene u zemljotresu jačine 5,8 stepeni po Rihteru koji je pogodio dijelove Avganistana u petak uveče, saopštio je zamjenik portparola vlade Hamdulah Fitrat u subotu.

Područja pogođena zemljotresom

Zemljotres je pogodio dijelove glavno grada Kabula, kao i istočne provincije Pandžšir, Logar, Nangarhar, Lagman i Nuristan.

Pored ljudskih žrtava, oštećeno je 38 stambenih objekata, a ukupno 40 porodica je pogođeno, naveo je Fitrat u objavi na platformi Iks, prenosi Sinhua.

Epicentar i jačina potresa

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 186,4 kilometra, oko 35 kilometara južno od okruga Džurm u sjevernoj provinciji Badahšan.

Početne procjene pokazale su da se nalazio na 36,55 stepeni sjeverne geografske širine i 70,85 stepeni istočne geografske dužine.

Snažni potresi osjetili su se u Kabulu i susjednim provincijama.

Česti zemljotresi u regionu

Avganistan u posljednje vrijeme često pogađaju jaki zemljotresi, posebno u geološki aktivnom planinskom području Hindukuš.

U istom regionu u novembru prošle godine dogodio se zemljotres jačine 6,3 stepena, u kojem je poginulo više od 20 ljudi, dok je skoro 1.000 povrijeđeno u provincijama Samangan i Balh.

 (Tasnim News Agency/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Avganistan zemljotres

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ