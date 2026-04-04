Razoran zemljotres jačine 5,8 pogodio Avganistan: Ima mrtvih, jezivi snimci potresa šire se na mrežama (Video)

Najmanje 12 ljudi je poginulo u zemljotresu u Avganistanu, dok su osjetni potresi zabilježeni i u susjednim zemljama.

Izvor: youtube/ The Indian Express/printscreen

Najmanje 12 osoba je poginulo, a četiri su povrijeđene u zemljotresu jačine 5,8 stepeni po Rihteru koji je pogodio dijelove Avganistana u petak uveče, saopštio je zamjenik portparola vlade Hamdulah Fitrat u subotu.

Područja pogođena zemljotresom

Zemljotres je pogodio dijelove glavno grada Kabula, kao i istočne provincije Pandžšir, Logar, Nangarhar, Lagman i Nuristan.

Pored ljudskih žrtava, oštećeno je 38 stambenih objekata, a ukupno 40 porodica je pogođeno, naveo je Fitrat u objavi na platformi Iks, prenosi Sinhua.

⚡️An earthquake of magnitude 5.8–5.9 struck Afghanistan, killing 8 people and injuring one child, with tremors also felt in Pakistan and India.pic.twitter.com/441ymkiaHO — TUSHAR (@tushar_nior)April 4, 2026

Epicentar i jačina potresa

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 186,4 kilometra, oko 35 kilometara južno od okruga Džurm u sjevernoj provinciji Badahšan.

Početne procjene pokazale su da se nalazio na 36,55 stepeni sjeverne geografske širine i 70,85 stepeni istočne geografske dužine.

Snažni potresi osjetili su se u Kabulu i susjednim provincijama.

M5.9 earthquake strikes Hindu Kush, Afghanistan - Tajikistan border.



8 killed, 1 child injured in Kabul house collapse.



Tremors felt in Pakistan, India (Delhi-NCR, J&K). No further casualties/damage reported. (#زلزله)#sismohttps://t.co/Lc1hag3miepic.twitter.com/CDWeTBb0Gq — GeoTechWar (@geotechwar)April 4, 2026

Česti zemljotresi u regionu

Avganistan u posljednje vrijeme često pogađaju jaki zemljotresi, posebno u geološki aktivnom planinskom području Hindukuš.

U istom regionu u novembru prošle godine dogodio se zemljotres jačine 6,3 stepena, u kojem je poginulo više od 20 ljudi, dok je skoro 1.000 povrijeđeno u provincijama Samangan i Balh.

(Tasnim News Agency/Mondo)