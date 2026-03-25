Zemljotres kod Tešnja: Podrhtavanje se osjetilo u više gradova

Zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihteru zabilježen je danas sa epicentrom na području Tešnja, a osjetio se u centralnim i sjeveroistočnim dijelovima BiH.

Izvor: EMSC

Potres je pociran mrežom seizmoloških stanica Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske u 10.03 časova sa epicentrom tri kilometra južno od Tešnja.

Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Podrhtavanje tla Evropskom mediteranskom seizmološkom centru (EMSC) prijavili su stanovnici više gradova, uključujući Doboj, Tešanj, Jelah, Žepče, Teslić i Zavidoviće.