Rat je nekom majka, nekom maćeha: "Šel" udvostručio profit u prvom kvartalu

Kompanija "Šel" saopštila je da je udvostručila profit u prvom kvartalu ove godine zahvaljujući naglom rastu cijena nafte usljed rata u Iranu.

Naftni gigant je prijavio osnovnu zaradu od 6,92 milijarde dolara, što je više nego dvostruko više u poređenju sa završnim kvartalom 2025. godine.

Ovaj poslovni učinak iznenadio je većinu analitičara, koji su očekivali profit od 6,36 milijardi dolara, prenio je AP.

Kompanija navodi da je rast cijene sirove nafte podstakao trgovinu ovim energentom i da je odjeljenje za hemikalije i hemijske proizvode povećalo zaradu četiri puta, na 1,93 milijarde dolara, u poređenju sa istim periodom prije godinu dana.

Kompanija je objavila i veću zaradu za akcionare, sa dodatnih tri milijarde dolara za otkup akcija u naredna tri mjeseca i povećanje isplate dividende za pet odsto.