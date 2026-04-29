"Nema više dobrog momka": Tramp prijeti, dok cijena nafte raste - barel preko 117 dolara

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Cijena nafte Brent danas je porasla za 5,13 odsto i premašila 117 dolara za barel zbog porasta geopolitičkih napetosti oko Ormuskog moreuza, a američka sirova nafta VTI za 4,94 odsto dostigavši 104,774 dolara.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Investitori strahuju da će ovaj ključni prolaz za tranzit nafte ostati zatvoren duže, ako SAD produže blokadu iranskih luka.

Američki predsjednik Donald Tramp danas je zaprijetio Iranu da je za njih bolje "da se uskoro opamete", pošto, kako je naveo, rukovodstvo Teherana još nije uspjelo da se sabere, prenosi CNBC.

Uz tekst je objavljena i AI generisana slika Trampa u odijelu koji drži automatsku jurišnu pušku i sa pozadinom na kojoj se vide eksplozije, uz tekst da "više neće biti dobar momak".

Izvor: Truth Social/Donald Trump

  Tramp će pokušati da pojača pritisak na iransku ekonomiju i izvoz nafte blokadom luka u toj zemlji, objavio je juče "Volstrit džornal", pozivajući se na američke zvaničnike.

Tržišta su reagovala i na odluku Ujedinjenih Arapskih Emirata da napuste Organizaciju zemalja izvoznica nafte.

Skok cijena energenata još nije dostigao vrhunac, izjavio je predsjednik američkih Federalnih rezervi Džerom Pauel.

Pauel je rekao da ne može da predvidi cijene goriva u nastavku godine, navodeći da će one zavisiti od toga koliko dugo će Ormuski moreuz ostati zatvoren i koliko brzo ponovo može biti otvoren.

SAD trenutno vrše blokadu iranskih luka i obale, a Islamska Republika blokira kompletan saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je odluka o pomorskoj blokadi "genijalna" i da pokazuje snagu američke mornarice.

Možda će vas zanimati

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ