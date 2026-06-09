Kredit za Park "Petar Kočić" ponovo pred odbornicima: Komisija nije dala podršku prijedlogu

Prijedlog kreditnog zaduženja od 1,6 miliona KM za rekonstrukciju Parka "Petar Kočić" nije dobio podršku Komisije za budžet i finansije. Odbornici će odlučiti da li će se o njemu uopšte raspravljati.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Komisija za budžet i finansije nije dala pozitivno mišljenje na kredit za obnovu Parka "Petar Kočić".

Odbornici će na početku sjednice odlučiti da li će se o prijedlogu uopšte raspravljati.

Kritike se odnose na nedostatak projektne dokumentacije i dodatnih informacija o planiranim radovima

Rekonstrukcija Parka "Petar Kočić", jednog od najprepoznatljivijih prostora u centru Banjaluke, ponovo će se naći pred odbornicima Skupštine grada. Gradska uprava traži saglasnost za kreditno zaduženje od 1,6 miliona KM kojim bi, prema ranijim najavama, bili finansirani obnova parka, rekonstrukcija objekta "Staklenac" i uređenje novih sadržaja.

Međutim, prijedlog nije dobio pozitivno mišljenje Komisije za budžet i finansije, pa će odbornici već na početku sutrašnje sjednice odlučivati da li će se ova tačka uopšte naći na dnevnom redu.

Član komisije i odbornik SNSD-a Nenad Talić rekao je za BL portal da očekuje da će prijedlog ipak biti upućen Skupštini grada.

"Kredit za park ide na Skupštinu, ali komisija nije dala pozitivno mišljenje. U zaključcima će stajati da prijedlog nije dobio podršku komisije iako je rezultat glasanja bio 2:2", rekao je Talić.

Prema njegovim riječima, ishod je mogao biti drugačiji da su sjednici prisustvovali svi članovi komisije.

"Jedan njihov odbornik nije se pojavio. Da je došao i glasao za, kako tvrde da podržavaju ovu odluku, prijedlog bi imao pozitivno mišljenje komisije ako im je već toliko stalo do toga", naveo je Talić.

Iako ga nije direktno imenovao, riječ je o Igoru Radojičiću, zamjeniku predsjednika Pokreta "Sigurna Srpska", koji nije prisustvovao sjednici komisije. Da je bio prisutan i glasao za prijedlog, kreditno zaduženje dobilo bi podršku komisije.

Predsjednica Komisije za budžet i finansije i odbornica Narodnog fronta Dijana Ješić potvrdila je da sjednici nisu prisustvovali ni Petar Jokanović iz Socijalističke partije i Bogoljub Željković iz SNSD-a.

Ješićeva ističe da negativno mišljenje komisije ne znači automatski odbacivanje prijedloga.

"U principu se to gleda kao negativan stav komisije, odnosno prijedlog nije dobio podršku većine", rekla je ona.

Podsjetila je da nakon odluke Ustavnog suda komisije više ne mogu zaustaviti prijedloge prije sjednice Skupštine grada.

"Nekada su se tačke koje ne dobiju podršku komisije skidale sa dnevnog reda i o njima se nije raspravljalo. Međutim, nakon odluke Ustavnog suda, one više ne mogu biti oborene na komisijama. Odbornici sada na početku sjednice glasaju da li će se takva tačka uopšte naći na dnevnom redu. Ako dobije podršku, o njoj se raspravlja i kasnije glasa", objasnila je Ješićeva.

20 godina od prethodnog renoviranja Park "Petar Kočić" posljednji put je temeljno rekonstruisan 2005. i 2006. godine, kada je značajno promijenjen njegov izgled, uključujući uklanjanje stare centralne fontane. Replika stare fontane se od 2022. godine nalazi u Parku "Mladen Stojanović"

Zbog toga će odbornici najprije odlučiti da li će se o kreditu za rekonstrukciju Parka "Petar Kočić" uopšte raspravljati, a tek potom i da li će podržati samo zaduženje.

Jedna od glavnih zamjerki članova komisije odnosi se na nedostatak prateće dokumentacije.

"Nemamo apsolutno ništa što se tiče te tačke osim toga da se predviđa podizanje kredita i da se ide u projekat samog parka. Nismo dobili nijedan propratni dokument, ni šta je obuhvaćeno projektom, ni kako izgleda projekat, ništa", rekla je Ješićeva.

Dodala je da se aktuelni prijedlog ne razlikuje od onog koji je već ranije bio pred odbornicima.

"Ne razlikuje se uopšte u odnosu na prošlu sjednicu kada su to predlagali. Zašto biste nešto isto predlagali ako taj dokument niste dopunili i ako niste dali dodatna objašnjenja", upitala je Ješićeva.

Prema nezvaničnim informacijama, među sadržajima koji se dovode u vezu sa projektom nalaze se nova fontana u blizini Staklenca i skulptura bika. Pošto odbornicima nije dostavljena detaljna projektna dokumentacija, ove informacije nije bilo moguće zvanično potvrditi.

Ješićeva smatra da postoje važniji projekti koji bi trenutno trebalo da imaju prioritet u gradskom budžetu.

"Mislim da trenutno ima puno prečih stvari u gradu od same sanacije Parka 'Petar Kočić'", rekla je ona.

Gradska uprava je i ranije pokušavala da obezbijedi podršku za kredit od 1,6 miliona KM namijenjen obnovi centralnog gradskog parka, rekonstrukciji "Staklenca" i uređenju pratećih sadržaja, ali prijedlog tada nije dobio potrebnu podršku skupštinske većine.

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