Banjaluka rekonstruiše park "Petar Kočić", ulaže se 1,59 miliona KM

Grad Banjaluka planira sanaciju i rekonstrukciju parka „Petar Kočić“, a za ove namjene predviđeno je 1,59 miliona KM sa PDV-om, saznaje CAPITAL.

U okviru projekta, biće rekonstruisana i kancelarija EU, kao i multifunkcionalni prostor Grada, dok će fontane u parku dobiti potpuno novi izgled obogaćen svjetlosnim i vodenim efektima, piše Capital.

Prema tenderskoj dokumentaciji, jedna od fontana biće potpuno dinamična, sa centralnom rotirajućom mlaznicom, osvijetljena i opremljena pratećom tehnikom.

Druga fontana dobiće 12 modula koji uključuju dinamičke pumpe, LED reflektore i mlaznice, dok treća fontana planira instalaciju 33 modula duž cijele dužine, a uključena je i Water screen mlaznica koja raspršuje vodu do 15 metara širine i pet metara visine, služeći kao podloga za projekciju video sadržaja u posebnim prilikama.

U okviru renoviranja kancelarije EU i multifunkcionalnog prostora Grada predviđeni su krečenje, kompletno uređenje toaleta, popravka lifta, parketa, ugradnja projektora i izgradnja panelnog zida.

Tenderska dokumentacija od potencijalnih ponuđača zahtijeva dokaz o uspješnom iskustvu u realizaciji bar jednog ugovora u posljednjih pet godina, vezanog za izgradnju ili rekonstrukciju parka, trga ili parternog uređenja oko objekta, čija je vrijednost najmanje milion KM bez PDV-a.