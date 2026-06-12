Stanivuković pozvao na proteste zbog novog zaduženja Srpske: "Moramo spriječiti da se sjednica NSRS održi"

Draško Stanivuković optužio Vladu RS da vodi narod u "dužničko ropstvo" novim zaduženjem od 804 miliona KM. Najavio i proteste kako se sjednica NSRS ne bi održala.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković održao je danas vanrednu pres konfereciju, a razlog je jučerašnja sjednica Vlade Republike Srpske koju je nazvao “pogrebnom”.

Vlada RS usvojila je juče izmjene odluke o dugoročnom zaduženju u ovoj godini kojima je predviđeno povećanje dugoročnog zaduženja za 804 miliona KM.

“Vlada RS nas planira zadužiti dodatnih 800 miliona KM. To je tri i po budžeta samo ovog zaduženja najvećeg grada RS. Ukupno će nas ove godine zadužiti za 14 budžeta Banjaluke. Ovo je dužničko ropstvo i ovo će da vraćaju nerođena djeca. One majke koje su u porodilištu i koje su trudne, e njihova djeca su već zadužena”, rekao je Stanivuković i nastavio:

“Po prvobitnom budžetu su nas planirali zadužiti 1,7 milijardi što je dva puta više nego i jedne prethodne godine. Juče su donijeli odluku da u utorak zakažu sjednicu i da nas zaduže 2,5 ‘hiljade miliona’ što je više nego u četiri godine onog prethodnog mandata. Ovakvo zaduženje nikada nije viđeno. Rukovodstvo RS ne vidi ništa od izborne pobjede. Samo da prođu izbori i oni pobijede pa neka sve pocrka i nestane. Ovo su stvari koje naša Srpska ne može da podnese”.

Osvrnuo se Stanivuković i na Federaciju BiH i zaduženje ovog entiteta.

“Federacija BiH koja ima dva puta više stanovnika i, nažalost, veću i uspješniju ekonomiju, samo dva kantona u FBiH imaju veći obrt nego cijela RS, oni se zadužuju 600 miliona KM manje. Mi samo pričamo o zaduženju Vlade, a kada na to dodamo još milijardu zaduženje ustanova i preduzeća i plus ovo što planiraju ukupno zaduženje RS će iznositi nevjerovatne četiri milijarde KM. Ovo djeluje zastrašujuće, a svi stanovnici će sa kamatom samo ove godine biti zaduženi 6000 KM, plus ono prethodno. “

Kako kaže Stanivuković "milijarda KM od ovog zaduženja otišla je na korupciju."

“Od te 4 milijarde, jedna milijarda ide na korupciju. To je Serdarov, krediti koji su zlupotrebljeni, porezi i doprinosi firmi koje nikada nisu plaćali poreze i doprinose, plus Vijadukt i tako dalje dobijete milijardu. Svaki dan nas zaduže 11 miliona. I vikendom nas zadužuju.”

Najavio proteste

Zbog svega navedenog, Stanivuković je poručio da će pozvati sve stranke koje nisu za ovo na sastanak kojem će biti domaćin te je najavio i protest.

“Moramo se brzo regrutovati i na ovo odgovoriti. Kao predsjednik PSS i gradonačelnik Banjaluke pozivam rukovodstvo RS da od ovog odustanu, ima života i poslije izbora. Pozivam predsjednik NSRS da ovo ne stavi na dnevni red, a poslanike da ne učestvuju na ovoj sjednici“, rekao je on i dodao:

“Pozvaćemo sve opozicone stranke na sastanak. U ponedjeljak se moramo okupiti i u utorak snažno djelovati kroz proteste, kroz obruč oko skupštine, kroz parkiranje auta… ali da se ova sjednica ne održi. Da li će nam MUP pisati kazne šta će raditi to nas ne smije interesovati. Hitan sastanak stranaka koje nisu za ovo. Biću domaćin sastanka i moramo brzo djelovati da bismo to zaustavili. Protest i šta god to bude podrazumijevalo ali borba mora bitii velika da do ove sjednice ne dođe i ovog zaduženja. To će sve organizovati do kraja jula da sve mogu potrošiti u avgustvu i septembru.”

Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske o utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice parlamenta Srpske biće održana u ponedjeljak, 15. juna, u Banjaluci.

Sjednica Kolegijuma biće održana u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske sa početkom u 10.00 časova, najavljeno je iz parlamenta Srpske.