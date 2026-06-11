Vlada RS usvojila Prijedlog rebalansa Budžeta Srpske: Uvećan za 15,1 odsto

Vlada RS usvojila je Prijedlog rebalansa budžeta za 2026. godinu u iznosu od 8,52 milijarde KM.

Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila je na 14. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu čiji je okvir 8.525.000.000 KM, što je uvećanje za 15,1 odsto ili za 1.116.000.000 KM, u odnosu na usvojeni budžet za 2026. godinu.

Razlozi za donošenje Rebalansa su promjena u strukturi i visini budžetskih sredstava i budžetskih izdataka, kao i promjene prioriteta koji se finansiraju iz budžetskih sredstava.

Usvajanje Rebalansa omogućiće realizaciju obaveza koje su proistakle iz zakonskih i podzakonskih akata, a odnose se na uvećanje platnih koeficijenata za administrativne radnike u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske za 10 odsto.

Odnosi se i na povećanje koeficijenta za zaposlene u republičkim organima uprave, institucijam pravosuđa Republike Srpske, osnovnim i srednjim školama, đačkim domovima, ustanovama kulture, javnim visokoškolskim ustanovama, studentskim centrima i ustanovama zdravstva za koje će obezbijediti povećanje plata od 5 odsto za sve zaposlene.

Osim toga, zaposlenima u oblasti zdravstva koji ostvaruju pravo na zdravstveni dodatak obezbijeđeno je i dodatno uvećanje u visini od 20 odsto prosječne plate isplaćene u prethodnoj godini.

Rebalansom je planirano uvećanje rashoda za lična primanja zaposlenih koji se primjenjuje na obračun od 01.04.2026. godine, ali je planirano i uvećanje plata od 01. avgusta 2026. godine u visini od 5 odsto u odnosu na postojeća primanja.

Osim povećanja plata u javnom sektoru, rebalansom je obezbijeđeno dodatnih 243 miliona KM iz budžeta kako bi se osigurala redovna isplata penzija za 2026. godinu, a od avgusta je planirano i njihovo dodatno povećanje, kao i isplata jednokratne pomoći za najstariju populaciju u ukupnom iznosu od 31,2 miliona KM.

Rast bilježe i doznake za socijalnu zaštitu koje su uvećane za 76,5 miliona KM, od čega je najviše sredstava usmjereno na povećanje boračkog dodatka u iznosu od 26,5 miliona KM, te za unapređenje materijalnog položaja boraca i lične invalidnine. Uz to, planirana su i dodatna 4 miliona KM za finansijsku podršku nezaposlenim roditeljima sa četvoro i više djece, dok je mjesečni materinski dodatak za nezaposlene majke povećan na 746 KM.

Uvode se i dva potpuno nova prava u okviru socijalne zaštite, a riječ je o posebnom dodatku na ličnu invalidninu i posebnom dodatku za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom, za šta je obezbijeđeno dodatnih 21,9 miliona KM. Takođe, obezbijeđeno je 900.000 KM za stipendiranje učenika koji upišu deficitarna zanimanja, koji će primati 100 KM mjesečno uz pokrivene troškove prevoza.

Kada je riječ o zdravstvenom sektoru, Fond zdravstvenog osiguranja dobija transfer od 198 miliona KM, gdje je 95 miliona namijenjeno za poseban program lijekova, 3,5 miliona za vantjelesnu oplodnju, a 3 miliona KM za neinvazivne prenatalne testove (NIPT testove), dok je za Fond solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu izdvojeno 900 hiljada KM.

Na poziciji javnih investicija obezbijeđeno je dodatnih 190 miliona KM namijenjenih za finansiranje infrastrukturnih projekata u jedinicama lokalne samouprave. Vlada je rebalansom uvećala i subvencije, pa tako Željeznice RS dobijaju dodatnih 35 miliona KM, Aerodromi RS tri miliona, dok je pet miliona KM više izdvojeno za podsticaje za povećanje plata radnika u privredi.

Preko Zavoda za zapošljavanje biće usmjereno ukupno 15 miliona KM za programe podrške privredi putem povrata poreza i doprinosa za novozaposlene.

Izmjenama Zakona o radu donosi se i odluka o skraćivanju pripravničkog staža, koji će za lica sa srednjom stručnom spremom umjesto šest sada trajati tri mjeseca, dok se za visoku stručnu spremu skraćuje sa 12 na šest mjeseci.