Policajcima u Srpskoj veće plate i nova pravila za penzionisanje

Vlada Republike Srpske predložila je povećanje plata zaposlenima u MUP-u i izmjene zakona kojima se izjednačavaju uslovi za ostvarivanje prava na penziju policijskih službenika.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vlada Republike Srpske uputila je u skupštinsku proceduru izmjene Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojima se nastavlja uređivanje statusa policijskih službenika, a jedna od najvažnijih novina odnosi se na ostvarivanje prava na penziju. Istovremeno, policijskim službenicima predviđeno je i povećanje plata od pet odsto od 1. avgusta ove godine.

Prema saopštenju nakon sjednice Vlade, razlog za donošenje dopuna Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima jeste potreba da se izjednače uslovi za ostvarivanje prava na penziju policijskih službenika koji su uslove za penzionisanje stekli prije izmjena zakona iz 2019. godine i onih koji su ih stekli nakon stupanja tih izmjena na snagu.

Podsjećanja radi, Narodna skupština Republike Srpske je 2019. godine usvojila dopune Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojima je policijskim službenicima MUP-a omogućeno da se visina penzije obračunava na osnovu pet najpovoljnijih godišnjih plata, što je za mnoge značilo povoljnije uslove penzionisanja.

Međutim, upravo su te izmjene otvorile pitanje jednakog tretmana policijskih službenika koji su u penziju otišli prije njihovog stupanja na snagu. Udruženja penzionisanih policajaca godinama su tvrdila da su stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na kolege koje su penzionisane kasnije, iako su obavljali iste poslove pod sličnim uslovima.

Dodatnu težinu cijeloj priči dali su i sudski sporovi. Ustavni sud BiH je krajem 2024. godine u jednom predmetu zaključio da su pojedinim policijskim službenicima povrijeđena prava zbog načina tumačenja odredbi koje regulišu obračun penzija, što je ponovo otvorilo pitanje primjene zakonskih rješenja na različite kategorije policajaca.

Paralelno s tim, Republika Srpska je prošle godine usvojila i nova pravila za odlazak policijskih službenika u starosnu penziju.

Tada je definisano da osnov za prestanak radnog odnosa može biti 55 godina života i 40 godina penzijskog staža ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, uz određene izuzetke za policijske službenike koji ispune uslov od 40 godina penzijskog staža.

Uz izmjene koje se odnose na penzionisanje, Vlada Republike Srpske predložila je i povećanje plata zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Pored opšteg povećanja plata od pet odsto za zaposlene u javnom sektoru od 1. avgusta, administrativnim radnicima MUP-a ranije su povećani platni koeficijenti za deset odsto.

Predložene zakonske izmjene sada čekaju razmatranje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gdje bi trebalo da bude poznato na koji način će se konkretno primjenjivati nova pravila za policijske službenike i penzionere iz ovog sektora.