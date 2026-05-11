Alarm u Željeznicama RS: U narednih deset godina odlazi 700 zaposlenih

V.d. generalnog direktora "Željeznica RS" Dragan Zelenković izjavio je da će ovo preduzeće u narednih deset godina ostati bez 700 radnika koji odlaze u penziju, što će predstavljati problem jer je na tržištu rada teško naći obučene i stručne majstore potrebnih profila.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

"Imaćemo strašan problem, jer nam u narednih pet godina odlazi 305 radnika, a u narednih deset još 300, znači oko 700 radnika", rekao je Zelenković i naveo da se razmišlja o dokvalifikaciji pojedinih zanimanja.

On je dodao da Uprava još nije posegla za mjerom da za nedostajuće izvršne radnike angažuju penzionisane željezničare s obzirom na ograničenja i zakonske odredbe o zdravstvenom stanju za pojedina radna mjesta.

"Vjerovatno ćemo morati kada je riječ o izvršnom osoblju", rekao je Zelenković i dodao da na tržištu rada nema takvih radnika što se vidi i na raspisanim konkursima za koje nema prijava.

On je naveo da se u ova teška vremena "Željeznice Republike Srpske" nalaze u kompleksnoj situaciji i ukazao na potrebu sazivanja temetske sjednice Vlade Srpske kako bi se definisalo kako će ova kompanija funkcionisati i biti organizovana, o čemu se nedavno razgovaralo sa resornim ministrom i sindikatima na sastanku u Doboju.

Sindikat željezničara Republike Srpske organizovao je danas svečani ispraćaj u penziju za 23 člana, povodom slave "Željeznica Republike Srpske" - Svetog Vasilija Ostroškog.

Predsjednik Sindikata željezničara Jelenko Dobraš naveo je da je riječ o radnicima koji su to pravo ostvarili prošle godine, a da se svečani ispraćaj tradicionalno organizuje povodom slave preduzeća.

"U `Željeznicama` je prošle godine u penziju otišao 61 radnik, od kojih su 23 članovi Sindikata željezničara", rekao je Dobraš novinarima i naveo da je većina radnika iz izvršne službe odnosno deficitarni kadrovi – otpravnici, skretničari, majstori u radionicama, mašinovođe.

On je ukazao da treba razmotriti opciju da se dijelu penzionisanih radnika ponudi angažman da nastave sa radom s obzirom da je na tržištu rada veoma teško naći obučene i stručne majstore potrebnih profila.

Penzionisani željezničari su naveli da će radni vijek pamtiti po lijepom, ali su različitog mišljenja o tome da li su spremni da nastave rad na željeznicama Republike Srpske.

Desimir Jovanović iz Jelanjske, koji je penzionisan kao skretničar, kaže da se radi o odgovornom poslu, te da bi nastavio rad ukoliko kompanija ne nađe mogućnost da zaposli radnika tog profila.

Slavko Janković iz Vijačana, koji je 38 godina radio kao majstor u sekciji održavanja šinskih vozila, kaže da ne planira da produži radni vijek nakon penzionisanja.