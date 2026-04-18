Radne subote izazvale neslaganja u ŽRS: Da li se praznični dani ponovo nadoknađuju?

Radnici Željeznica Republike Srpske tvrde da im se naknadno "nadoknađuju" dani koji su već ranije vođeni kao radni tokom republičkih praznika, dok iz Samostalnog sindikata ŽRS poručuju da je riječ o postupanju koje je u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske.

Prema navodima iz anonimnog dopisa upućenog medijima, sporno je što su 9. januar, 14. januar i 16. februar evidentirani kao radni dani, iako su prema odlukama Vlade RS neradni, te što je naknadno donesena odluka da se ti dani „nadoknade“ radom subotom.

U dopisu se tvrdi i da je odluka o radnim subotama donesena u kratkom roku, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela zaposlenih.

"Uprava ŽRS je u četvrtak, 16.04., donijela odluku da se dva dana moraju nadokanditi odnosno da dvije subote moraju biti radne odnosno 18.04. i 25.04. i to ne bi bilo toliko sporno da ta odluka nije stigla u četvrtak u 14:55h. Mislim da niko od radnika nije bio protiv da se nadoknadi jedan dan (14. januar), ali da se ta odluka donosi 3 mjeseca poslike i tako iznenada to je izazvalo ogromno ogorčenje radnika pored svih problema koji se dešavaju u firmi", navodi se u dopisu koji je stigao medijima.

Redakcija je uputila upit Željeznicama Republike Srpske, ali odgovor još nije stigao.

Sa druge strane, Samostalni sindikat Željeznica RS navodi da je odluka poslodavca o radnim subotama u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske i obavezom da se ispuni godišnji fond radnih sati.

Iz sindikata pojašnjavaju da radnici koji su tih dana bili u smjenama nisu imali tzv. „crvene sate“, te da se nadoknada odnosi na ostale zaposlene.

Navode i da ranija praksa nije bila ujednačena, ali da je moguće da su pojedini dani ranije formalno vođeni kao nadoknađeni, iako to u praksi nije bilo sprovedeno.

"Napominjemo da činjenica da se u ranijem periodu ovi dani nisu nadoknađivali predstavlja odluku tadašnje Uprave. Postoji mogućnost da je formalno vođeno da je nadoknada izvršena, a da u praksi nije, što svakako nije bilo pravično prema radnicima koji su tih dana redovno radili", navodi se u saopštenju.

Takođe, sindikat ističe da nije dobra praksa da se odluke o radnim subotama donose u kratkom roku, jer to otežava planiranje privatnih obaveza zaposlenih.