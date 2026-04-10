Sanirano klizište: Ponovo uspostavljen željeznički saobraćaj između Doboja i Banjaluke

Autor Dušan Volaš
Željeznice Republike Srpske saopštile su da je danas u potpunosti uspostavljeno redovno i bezbjedno saobraćanje vozova na relaciji Doboj – Banjaluka – Doboj.

Pruga na ovoj relaciji od danas je ponovo funkciji nakon što su završeni radovi na sanaciji građevinskih oštećenja. Deformacija kolosijeka nastala je usljed pokretanja klizišta na dionici pruge između stanica Ukrina i Snjegotina.

Iz Željeznica RS ističu da su nadležne stručne službe i zaposleni na održavanju infrastrukture uspjeli da za pet dana saniraju prugu i otklone prepreke za neometano odvijanje saobraćaja. 

Zbog deformacije kolosijeka usljed klizišta dionica pruge između Šnjegotine i Ukrine, na relaciji Doboj - Banjaluka - Doboj, bila je zatvorena za saobraćanje vozova od 4. aprila.

Iz "Željeznica" zahvaljuju angažovanim radnicima i korisnicima na razumjevanju.

