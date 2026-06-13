Šteta skoro 1,9 miliona evra: Radnik u Podravini osumnjičen da je godinama izvlačio novac iz firme

Četrdesetsedmogodišnji muškarac, radnik firme u Podravini u Hrvatskoj, uhapšen je zbog sumnje da za gotovo devet godina oštetio preduzeće u kojem je radio za skoro 1,9 miliona evra prebacujući novac sa firminog na svoje privatne račune.

Izvor: MONDO/MARIO MILOJEVIĆ

Muškarcu se na teret stavlja da je od januara 2017. do decemba prošle godine više puta neovlašteno uplaćivao novac i tako oštetio firmu za 1.884.000 evra, saopšteno je iz koprivničko-križevačke Policijske uprave.

Sumnjiči se da je falsifikovao isprave, tako što je uplate u poslovnim knjigama lažno prikazao, knjižeći ih na način da izgleda kao da su sredstva utrošena u poslovne svrhe.

Osumnjičen je za krivična djela zloupotreba povjerenja u privrednom poslovanju i falsifikovanje službene ili poslovne isprave i protiv njega će biti podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu.

(Srna)