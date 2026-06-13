Šteta skoro 1,9 miliona evra: Radnik u Podravini osumnjičen da je godinama izvlačio novac iz firme

Četrdesetsedmogodišnji muškarac, radnik firme u Podravini u Hrvatskoj, uhapšen je zbog sumnje da za gotovo devet godina oštetio preduzeće u kojem je radio za skoro 1,9 miliona evra prebacujući novac sa firminog na svoje privatne račune.
Muškarcu se na teret stavlja da je od januara 2017. do decemba prošle godine više puta neovlašteno uplaćivao novac i tako oštetio firmu za 1.884.000 evra, saopšteno je iz koprivničko-križevačke Policijske uprave.
Sumnjiči se da je falsifikovao isprave, tako što je uplate u poslovnim knjigama lažno prikazao, knjižeći ih na način da izgleda kao da su sredstva utrošena u poslovne svrhe.
Osumnjičen je za krivična djela zloupotreba povjerenja u privrednom poslovanju i falsifikovanje službene ili poslovne isprave i protiv njega će biti podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu.
(Srna)