Muškarac iz Kostajnice osumnjičen da je oštetio banku za skoro 350.000 KM

Autor Vesna Kerkez
Policijski službenici Policijske uprave Prijedor podnijeli su danas Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru izvještaj protiv G.D. iz Kostajnice zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Oštećenje povjerilaca".

Kako je saopšteno iz policije, osumnjičeni se tereti da je, kao osoba zadužena za poslovanje jednog preduzeća iz Kostajnice, otuđio pokretnu imovinu firme kako bi onemogućio banku iz Banjaluke da po osnovu založnog prava naplati svoja potraživanja.

Prema navodima iz izvještaja, na taj način pričinjena je šteta od 347.600 KM, dok je osumnjičeni sebi i preduzeću pribavio protivpravnu imovinsku korist u istom iznosu.

