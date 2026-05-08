logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dječak preminuo u prijedorskoj bolnici: Ispituju se sve okolnosti tragičnog događaja

Dječak preminuo u prijedorskoj bolnici: Ispituju se sve okolnosti tragičnog događaja

Autor D.V.
0

Osmogodišnji dječak preminuo je u Bolnici "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru, a cijeli slučaj prijavljen je policiji i tužilaštvu koji ispituju šta je uzrok smrti i da li je dječak dobio adekvatnu ljekarsku pomoć.

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dječak je preminuo 7. maja na Odjeljenju pedijatrije nakon višečasovnog pokušaja reanimacije.

"Događaj je prijavljen PU Prijedor i o svemu je obaviješten dežurni tužilac. Preduzimaju se sve potrebne mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti smrti", rekla je portparol PU Prijedor Zvezdana Alendarević.

Tužilaštvo naložilo obdukciju

Glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru Slađana Marić potvrdila je za ATV da je tužilaštvo obaviješteno o tragičnom događaju i da se ispituju sve okolnosti smrti.

"Izdata je naredba za obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Nakon što dobijemo nalaz obdukcije tužilaštvo će odlučiti o daljim mjerama i radnjama", rekla je Marić.

Iz prijedorske bolnice oglasili su se saopštenjem za javnost u kojem se navodi da je dječak 6. maja primljen na Odjeljenje pedijatrije JZU Bolnica "Dr Mladen Stojanović" Prijedor, te da je uprkos preduzetim naporima preminuo.

Bolnica sarađuje sa istražnim organima

"Upućujemo izraze najdubljeg saučešća porodici preminulog dječaka. Znajući da nikakve riječi ne mogu ublažiti bol porodice, u potpunosti se stavljamo na raspolaganje kako njima tako i istražnim organima u toku utvrđivanja okolnosti smrti dječaka i sprovođenja istražnih radnji od strane nadležnih organa", navodi se u saopštenju.

Bez detalja do okončanja istrage

Dodaju da se zbog digniteta porodice i poštovanja njihovog bola, do okončanja istražnih radnji, neće oglašavati u javnosti po ovom pitanju niti iznositi detalje o ovom nemilom događaju.

"JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović Prijedor u punom kapacitetu nastaviće da sarađuje i bude na raspolaganje u svim nadležnim institucijama", ističe se u saopštenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dječak bolnica Prijedor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ