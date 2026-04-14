Istraga pokazala: Prijedorčanin pronađen u šahtu slomio vrat

Uzrok smrti muškaraca čije tijelo je pronađeno u šahtu u Prijedoru jeste prelom vratne kičme, izjavila je danas glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor Slađana Marić.

Ona je navela da riječ o muškarcu iz Prijedora čiji su inicijali D.Đ. (57).

"Za sada nema indicija da je smrt nastupila izvršenjem krivičnog djela. Naloženo je vještačenje na prisustvo alkohola u organizmu", rekla je Marićeva.

Policijskoj upravi Prijedor sinoć je oko 18.30 časova prijavljeno da je u šahtu na području grada pronađeno tijelo muškarca, a tužilaštvo je naložilo obdukciju.