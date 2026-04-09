Hapšenje u Prijedoru: U akciji "Dalton" pronađeno više od 4 kilograma marihuane

Prijedorčanin M.R. uhapšen je juče u akciji kodnog naziva "Dalton", a tom prilikom pronađeno je više od četiri kilograma marihuane.

Izvor: PU Prijedor

Kako je saopšteno iz PU Prijedor, uhapšeni je osumnjičen za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

"Pretresom stambenih prostorija osumnjičenog policija je pronašla i oduzela pet tegli i dva pakovanja sa zelenom biljnom materijom koja asocira na marihuanu, ukupne bruto mase 4.098 grama, 1.303 sjemenke indijske konoplje i dvije digitalne vage", stoji u saopštenju.

Nakon kompletiranja predmeta, osumnjičeni M.R. biće uz izvještaj predat tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru.

