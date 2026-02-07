U Sjevernoj Makedoniji pronađeno 40 tona marihuane: Najveća zapljena u istoriji države

U Sjevernoj Makedoniji zaplijenjeno oko 40 tona marihuane

Izvor: Robert ATANASOVSKI / AFP / Profimedia

Tužilaštvo za organizovani kriminal i policija u Sjevernoj Makedoniji zaplijenili su 40 tona marihuane

Oko 40 tona marihuane, navodno uzgajane u medicinske svrhe, zaplijenjeno je u okviru policijskih pretresa sprovedenih u Sjevernoj Makedoniji, u Skoplju i u strumičkom regionu, saznaje "Telma" od izvora u istrazi. Prema informacijama, približno 10 tona je pronađeno u okolini Skoplja, dok je oko 30 tona zaplijenjeno u Strumici i okolini.

Prvobitne informacije o 27 tona marihuane, o kojima su govorili istražni organi, u međuvremenu su dopunjene novootkrivenim količinama koje su, prema izvorima iz istrage, bile pripremljene za dalji transport i šverc. Isti izvori navode da način proizvodnje, skladištenja i čuvanja droge nije ukazivao na to da se radi o kanabisu namjenjenom za medicinske svrhe, već za ilegalnu prodaju i distribuciju na crnom tržištu.

Najveća zaplijena droge u istoriji države

Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o najvećoj zapljeni marihuane od osamostaljenja Sjeverne Makedonije do danas. Istragu vodi Tužilaštvo za gonjenje organizovanog kriminala i korupcije, koje treba da utvrdi koja lica i strukture su bile uključene u slučaj, kao i šta je bilo planirano sa zaplijenjenim količinama.

Tamošnji premijer Hristijan Mickoski prethodno je izjavio da je medicinska marihuana nezakonito puštana u promet i skladištena suprotno zakonskim propisima.

Kompanija "Alfafarm“ je osnovana 2023. godine, a licencu za uzgajanje medicinskog kanabisa dobila je 2024. godine. Ministarstvo zdravlja je, u koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, prethodno izvršilo vanrednu kontrolu u kompaniji.

Iz Ministarstva ističu da licencirane kompanije imaju obavezu da redovno dostavljaju izveštaje, dok je za eventualne nezakonite aktivnosti van propisanih procedura nadležan MUP.

U Srbiji kornišoni bili paravan osumnjičenima

Pet tona marihuane u Srbiji otkriveno je 29. januara u objektu u selu Konjuh kod Kruševca, a prema istrazi, drogu je transportovao suvlasnik "Alfafarma“. Od Ministarstva unutrašnjih poslova i Tužilaštva očekuju se dodatne informacije nakon završetka istražnih aktivnosti, prenose makedonski mediji.

Ocu i sinu Radetu Spasojeviću i Nebojši Spasojeviću, kao i Ivanu Draganiću, određen je krajem januara pritvor do 30 dana zbog sumnje da su organizovali masovnu proizvodnju i distribuciju marihuane.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) saopštilo je ranije da je doneta naredba o sprovođenju istrage protiv Aleksandra Mijajlovića, Nebojše Spasojevića, Radeta Spasojevića, Ivana Dragnića i Uroša Mladenovsakog.

S obzirom da se osumnjičeni Aleksandar Mijajlović koji je označen kao organizator ove organizovane kriminalne grupe nalazi u bjekstvu stavljen je predlog sudiji za prethodni postupak da se protiv ovog osumnjičenog raspiše poternica uključujući i međunarodnu.

Pogledajte fotografije rekordne zapljene droge kod Kruševca

Vidi opis U Sjevernoj Makedoniji pronađeno 40 tona marihuane: Najveća zapljena u istoriji države Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MUP RS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MUP RS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MUP RS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MUP RS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MUP RS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MUP RS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MUP RS Br. slika: 7 7 / 7

Ova organizovana kriminalna grupa opojnu drogu marihuanu skladištila je u prostorijama privrednog društva "Florakom" d.o.o., odakle je dalje distribuirana na teritoriji grada Beograda radi prodaje, navelo je Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Otac i sin naveli su da su se bavili "otkupom kornišona i proizvodnjom sadnica", na sajtu svoje firme.

Rasadnik kao paravan

Osnovna djelatnost firme "Rasadnik Florakom" - Gajenje sadnog materijala - navodi se u opisu firme na sajtu "privrednimenik".

"Otkup kornišona i proizvodnja sadnica - sadnice dunja, sadnice krušaka, sadnice jabuka, sadnice lješnika, sadnice oraha, lozni kalemovi, ruže.." - sve ovo se navodno proizvodilo na imanju Radeta i Nebojše Spasojevića, međutim, iza paravana - 5 tona marihuane.

Razrađena šema

Ova organizovana kriminalna grupa djelovala je u međunarodnim razmerama, tako što je od početka januara 2026. do 29.01.2026. godine, na teritoriji Republike Sjeverna Makedonija nabavila opojnu drogu marihuanu u količini od 5.002.079,18 grama. Opojnu drogu je prema planu organizatora preko granice prenosio osumnjičeni Ivan Dragnić do skladišta porodice osumnjičenih Spasojevića, odakle ju je radi dalje prodaje preuzimao osumnjičeni Uroš Mladenovski.

Posebno je indikativno da je osumnjičeni Ivan Dragnić suvlasnik Privrednog društva "ALPHAPHARM" u Skoplju koje je registrovano za proizvodnju i preradu medicinskog kanabisa.

(Blic/MONDO)