Sunčano i toplo, na putevima oprez zbog odrona

U BiH će danas biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz temperaturu vazduha do 20 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Jutros je svježe i pretežno vedro, a oko rijeka i po kotlinama ponegdje ima prolazne magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 15 do 20 stepeni, u višim predjelima deset stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab i promjenljiv.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac i Kalinovik minus pet, Gacko minus tri, Bijeljina, Foča, Višegrad i Livno minus dva, Bileća i Srebrenica minus jedan, Banjaluka, Doboj, Tuzla i Novi Grad nula, Sarajevo jedan, Mrkonjić Grad dva, Mostar četiri i Trebinje pet stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske upozoravaju vozače na opasnost od odrona na dionicama Kneževo-Ugar, Banjaluka-Jajce u kanjonu Tijesno, Kotor Varoš-Teslić na prevoju Borja, te Dobro Polje–Miljevina i Sarajevo-Foča.

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se saobraća po suvim kolovozima, a vidljivost je smanjena u kotlinama i uz riječne tokove gdje je kolovoz mjestimično vlažan, saopšteno je iz AMS.

Na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Izmjene su aktuelne i na dionici puta Dobro Polje-Brod na Drini, odnosno do granice sa Crnom Gorom na Šćepan polju.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima od po 10 minuta.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova na snazi su i na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska.

Radovi su u toku na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U FBiH se zbog izgradnje bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila čija masa prelazi dozvoljenu saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog uređenja pojasa uz magistralni put Cazin-Velika Kladuša, od 8.00 do 16.00 časova na mjestu radova saobraćaj se odvija jednom trakom.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do tri i po tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

(Srna/Mondo)