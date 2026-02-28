Uhapšen brat Mila Đukanovića: Stavljene mu lisice na ruke nakon pretresa kuće u Nikšiću

Aco Đukanović, brat bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i najveći akcionar Prve banke, uhapšen je nakon višesatnog pretresa njegove imovine u Nikšiću i Podgorici.

Izvor: YouTube/Screenshot/BALKAN ONLINE

Biznismen Aco Đukanović uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz više izvora.

Prema istim informacijama, bratu bivšeg predsjednika Crne Gore, lisice na ruke stavljene su nakon što je policija pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir.

Imovina Đukanovića pretresana je od juče oko 13 časova do kasno u noć. Inspektori u civilu satima su u petak bili raspoređeni oko zgrade u Ulici Vuka Karadžića u centru Podgorice.

Pretres je počeo tek nakon što su se pripadnici Posebne jedinice policije (PJP), naoružani dugim cijevima, a jedna grupa i sa sredstvom za nasilno razbijanje vrata u rukama, formacijski rasporedili na svim ulazima u zgradu.

"Vijesti" nezvanično saznaju da su u neke prostorije policajci ušli nasilno - obijanjem vrata. Prethodno, pripadnici PJP pretresli su i dio obezbjeđenja Đukanovićeve Prve banke, čija se poslovnica nalazi u pomenutoj zgradi.

Nakon završenog pretresa u Podgorici, inspektori su krenuli ka Nikšiću, gdje je satima prije toga bila opkoljena kuća Đukanovića u naselju Rastoci.

Nezvanični podaci govore da su svjedoci na pretresu u Nikšiću bili Miodrag Daka Davidović i Miodrag Ivanović, a navodno je, nešto oko 21 sat, u kuću u Rastocima došla i Đukanovićeva sestra, advokatica Ana Đukanović.

Aco Đukanović je najveći akcionar Prve banke (oko 41,5 odsto). Banka je godinama bila u fokusu javnosti zbog državne pomoći 2008, kasnijih sumnji u način vraćanja tog novca, kao i zbog supervizorskih mera i poslovnih pokazatelja posljednjih godina.

Brat bivšeg višestrukog premijera i predsjednika države Mila Đukanovića nedugo nakon izbora 2020. godine preselio se u Luksemburg, potom u Italiju. Prema saznanjima “Vijesti”, prije nekoliko dana je stigao u Crnu Goru.

(Mondo.rs)