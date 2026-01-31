logo
Milo Đukanović negira povezanost sa Epstinom: "Ne mogu svjedočiti o njegovim posjetama Crnoj Gori"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da nije poznavao osuđenog seksualnog prestupnika DŽefrija Epstina, niti je sa njim ikada imao neposrednu ili posrednu komunikaciju.

Milo Đukanović negira povezanost sa Epstinom Izvor: Youtube Printscreen/Barbarian/Predsjednik Crne Gore/YouTube/screenshot

"Zato ne mogu svjedočiti o vjerodostojnosti objavljenih Epstinovih razgovora, niti o njegovim eventualnim posjetama Crnoj Gori", naveo je Đukanović.

Crnogorski mediji su prenijeli da je Đukanović više puta pomenut u najnovijim fajlovima o Epstinu, koje je objavilo američko Ministarstvo pravde, te upitali kako je seksualni prestupnik došao do zaključka da je Đukanović "sjajan lik".

"Preporučujem im da, ako ga gdje sretnu prije mene, to obavezno provjere i da o njegovom stavu obavijeste javnost", napisao je Đukanović na "Iksu".

Američko Ministarstvo pravde objavilo je milione novih fajlova o Epstinu u kojima se, između ostalog, pominju bivši slovački političar Miroslav Lajčak, Crna Gora i Đukanović.

Prema podacima sa sajta američkog Ministarstva, Lajčak je imao prepisku sa Epstinom 2006. godine kada je bio specijalni izaslanik EU za crnogorski referendum.

U toj prepisci navodno je pomenuo Crnu Goru i njenog tadašnjeg predsjednika Mila Đukanovića.

Lajčak je, nakon objavljivanja njegove prepiske sa Epstinom, podnio ostavku na mjesto savjetnika slovačkog premijera Roberta Fica.

On je izjavio da nikada ne bi došlo do komunikacije između njih da je bio svjestan punog obima Epstinovih kriminalnih postupaka.

